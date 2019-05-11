MLB／40場16轟速率高 葉力奇有望拚60轟

2019-05-11 09:15 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



開季至今釀酒人打了40場比賽，葉力奇在其中出賽35場，已敲出16轟。 美聯社 分享 facebook

釀酒人今以7：0擊敗小熊，兩隊並列國聯中區第一，陣中主砲葉力奇（Christian Yelich）雖未開轟，不過開季至今釀酒人打了40場比賽，葉力奇在其中出賽35場，已敲出16轟，照此速率，有望成為2001年後第一位單季60轟打者。

葉力奇在去年轉戰釀酒人後，敲出生涯最多的36轟，加上高達3成26的打擊率、5成98的長打率，順利拿下國聯MVP，雖然今年球季僅過了四分之一，若單純就數學計算，葉力奇依此速率，打到季末會有64到65轟的成績。

葉力奇能否維持整季高檔還很難說，而以去年來看，他的全壘打產量反倒是在下半季才激增，明星賽後敲出25轟，而今年擊球初速高達95哩，比起去年的92.3、2017年的90.4高出不少。

大聯盟上次有球員達成單季60轟已是2001年，當時邦茲（Barry Bonds）敲出73轟，至今仍是大聯盟紀錄，當年索沙（Sammy Sosa）也敲出64轟，而馬怪爾（Mark McGwire）曾在1998年敲出70轟、1999年65轟。

不過這18年來，60轟成為難以達成的門檻，雖有十位全壘打王突破50轟，不過最接近的一次是2017年史丹頓（Giancarlo Stanton）還效力馬林魚時，敲出單季59轟。

葉力奇的高檔表現，讓隊友也十分吃驚，穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）表示：「關於他的表現沒什麼好說的，就是不可思議，每次他站上打擊區，你知道他一定會打得很好，把球打得很強勁，這太有趣了。」