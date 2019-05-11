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MLB／每次盜壘成功捐500美元 白襪安德森反霸凌

2019-05-11 08:53聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

白襪游擊手安德森。 美聯社
白襪游擊手安德森。 美聯社
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白襪游擊手安德森（Tim Anderson）目前以12次盜壘成功領先全聯盟，25歲的他雖然年紀輕輕，但投身公益不落人後，每次盜壘成功都會捐出500美元給自己創辦的非營利組織，幫助遭受街頭暴力的青少年重建人生。

來自阿拉巴馬州的安德森在2017年歷經失去摯友之痛，好朋友摩斯（Branden Moss）因為試圖幫助一位被圍毆的男子，在當地的一家酒吧外遭到槍殺死亡，讓他在飽嘗悲痛時，成立「League of Leaders」基金會，協助芝加哥的高風險青少年。

「我們位於芝加哥南區，這種事屢屢發生，所以我認為有義務這麼做；我們想要讓孩子可以有個當自己的地方，因為許多小孩被強迫著成長。」安德森說道。

現為盜壘王的安德森目前以12次成功和百分百成功率雙雙領先，若以此速率推算，今年賽季他有望跑出54次盜壘的紀錄，安德森笑說，「希望我能捐出口袋裡所有的錢，走著瞧吧，我會試著多盜壘，我不喜歡設定數字，我想要保有樂趣。」

安德森先前曾因甩棒風坡惹議，私底下卻是一名暖男，白襪總教練倫特利亞（Rick Renteria）驕傲地說，「他是一位非常大方的年輕人，人們或許不知道，他花很多時間在社區上，球員可以在球場外做出許多奉獻，而他正做到最佳程度。」

白襪
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