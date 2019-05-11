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MLB／11轟有10轟砲擊後援投手 大都會阿隆索專打牛棚

2019-05-11 08:07聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

大都會新秀阿隆索（Pete Alonso）今年從大聯盟開季打得有聲有色，37場比賽敲出11發全壘打的他，其中十轟是棒打牛棚投手，比例高達90.9%，而且有九支來自第七局之後，專門在比賽後段拉尾盤，成為他的個人特色。

阿隆索成為全聯盟最會打牛棚投手的球員，從打擊率來看也不難發覺他需要多點熱機時間，對上後援投手群時擁有3成73打擊率，不過遭遇先發投手時只剩2成18。

過去大聯盟單季20轟以上的球員，棒打牛棚的數據都不如阿隆索極端，去年勞瑞（Jed Lowrie）23轟裡有16轟從後援投手敲出，69.6%已經是最高比例，至於菜鳥球季代表，2008年白襪出道的拉米瑞茲（Alexei Ramirez），當時21轟裡有52.4%針對牛棚，已經是歷來最高。

若是單看支數，阿隆索打破隊史紀錄不是難事，前輩強森（Howard Johnson）在1989年對牛棚投手敲出16發全壘打，已經是大都會歷史數據，道奇強打貝林格（Cody Bellinger）在前年的17轟目前為大聯盟菜鳥棒打牛棚之最，至於單季最多產量則是1998年的馬怪爾（Mark McGwire），該年寫下70轟紀錄的他，有30轟受益於牛棚之手。

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