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MLB／紅襪隊訪白宮 有色人種教練球員大多缺席

2019-05-10 14:30世界日報 記者胡玉立／綜合報導

紅襪隊訪白宮，非白人經理和十餘名球員缺席，暴露族裔對川普觀感不同 美聯社
紅襪隊訪白宮，非白人經理和十餘名球員缺席，暴露族裔對川普觀感不同 美聯社
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川普總統9日在白宮表揚職棒世界大賽(World Series)冠軍波士頓紅襪隊；儘管十幾名有色人種球員幾乎全數缺席，但川普完全沒有提到紅襪隊為造訪白宮而生的種族歧異爭議；雨中在白宮南草坪舉行的儀式上，人人行禮如儀。

紅襪隊洛多黎各籍總教練柯拉(Alex Cora)沒有出席白宮這場儀式，全隊有色人種球員十餘人大多缺席，所有白人球員則全部到齊，其中包括有古巴血統的外野手馬丁尼茲(J.D. Martinez)，顯現川普總統治下族裔分歧的縮影。

柯拉沒有率團的理由是，美國政府未能積極協助他的家鄉波多黎各從災難性颶風中重建，讓他感到沮喪。

紅襪隊一再否認這趟白宮之行造成任何種族分歧，但隊員分裂局面已讓這場慶祝儀式轉變成川普治下的政治化事件。

儀式中，美國海軍陸戰隊樂隊演奏「Dirty Water」和「Sweet Caroline」兩首非官方紅襪隊歌；川普獲贈紅襪隊背號18號球衣。

稍早白宮網站曾誤將紅襪隊隊名寫成「Red Socks」，川普在儀式中沒有犯下這種錯誤；面對本世紀贏得最多次世界大賽冠軍的紅襪隊，川普說：「他們無人能擋。我有看球賽。」當馬丁內茲戲稱川普其實是洋基隊球迷時，川普笑了。

川普在馬丁內茲和王牌先發投手塞爾(Chris Sale)陪同下，自橢圓形辦公室來到白宮草坪與其他隊員見面，數十名在場政府官員傳出歡呼聲。

紅襪隊球團總裁維納(Tom Werner)試圖淡化多人未現身問題，表示球員可以自行決定是否出席，「我們不認為這是種族分歧，棒球不帶任何政治意義。」

紅襪隊球員也紛紛表示出席與否是個人選擇，並非政治問題。救援投手漢伯瑞(Heath Hembree)8日表示，「政治上由誰主掌白宮並不重要。如果我有機會去白宮見總統，我就會去。沒有人試圖說服我，大家都有自己不去的理由。」

紅襪隊贏得2004、 2007和2013年世界大賽冠軍時，都曾赴白宮接受民主黨或共和黨總統表揚；但自從川普上任，類似的白宮活動暴露出尖銳的政治味。

美式足球冠軍新英格蘭愛國者隊2017年於川普執政第一年造訪白宮時，出席球員遠少於他們去白宮接受歐巴馬總統表揚的那次；費城老鷹隊和金州勇士隊數名球員公開表示不會去白宮儀式後，川普乾脆取消邀訪兩隊。

紅襪隊訪白宮，非白人經理和十餘名球員缺席，暴露族裔對川普觀感不同 路透社
紅襪隊訪白宮，非白人經理和十餘名球員缺席，暴露族裔對川普觀感不同 路透社
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