MLB／普荷斯轟回2000打點 官方認證史上第三人

2019-05-10 09:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



普荷斯擊出全壘打。 路透 分享 facebook 天使隊老將普荷斯（Albert Pujols）今天用全壘打打下生涯第2000分打點毫無疑問，不過究竟是史上第三名還是第五名？就看如何統計，大聯盟官方答案是：史上第三人。

天使隊今天以13：0擊敗老虎隊，普荷斯在三局上從投手卡本特（Ryan Carpenter）手中敲出左外野全壘打，目送球飛進觀眾席才開始繞壘，普荷斯表示：「一打中我就知道會飛出場外了。」

這支本季第六轟，讓普荷斯成為漢克阿倫（Hank Aaron）、A-Rod（Alex Rodriguez ）後，第三位2000打點俱樂部成員，雖然有網站將貝比魯斯（Babe Ruth）、安森（Cap Anson）列入，不過打點自1920年才成為正式紀錄，大聯盟官方只列入三人。

對於敲出生涯2000打點，普荷斯表示：「我所有的成就對我來說都很特別，我不覺得有哪個特別重要，都很棒，我想最重要的事能夠達成紀錄，還能幫助球隊贏球，今天也順利拿下系列賽，這點更特別一些。」

隊友楚奧特（Mike Trout）也十分佩服，「這對他來說是很大的成就，我沒想過人生有機會見證，過去幾天都差臨門一腳，今天這支全壘打毫無疑問了。」

這發全壘打也是普荷斯生涯第639轟，距離第五名的梅斯（Willie Mays）還差21轟，天使總教練奧斯穆斯（Brad Ausmus）表示：「大家都說打點是要看機會的，不過像普荷斯，他自己就送回自己超過600次了，這真的非常特別。」