MLB／普荷斯轟回2000打點 官方認證史上第三人

普荷斯擊出全壘打。 路透 分享 facebook 天使隊老將普荷斯(Albert Pujols)今天用全壘打打下生涯第2000分打點毫無疑問,不過究竟是史上第三名還是第五名?就看如何統計,大聯盟官方答案是:史上第三人。

天使隊今天以13:0擊敗老虎隊,普荷斯在三局上從投手卡本特(Ryan Carpenter)手中敲出左外野全壘打,目送球飛進觀眾席才開始繞壘,普荷斯表示:「一打中我就知道會飛出場外了。」

這支本季第六轟,讓普荷斯成為漢克阿倫(Hank Aaron)、A-Rod(Alex Rodriguez )後,第三位2000打點俱樂部成員,雖然有網站將貝比魯斯(Babe Ruth)、安森(Cap Anson)列入,不過打點自1920年才成為正式紀錄,大聯盟官方只列入三人。

對於敲出生涯2000打點,普荷斯表示:「我所有的成就對我來說都很特別,我不覺得有哪個特別重要,都很棒,我想最重要的事能夠達成紀錄,還能幫助球隊贏球,今天也順利拿下系列賽,這點更特別一些。」

隊友楚奧特(Mike Trout)也十分佩服,「這對他來說是很大的成就,我沒想過人生有機會見證,過去幾天都差臨門一腳,今天這支全壘打毫無疑問了。」

這發全壘打也是普荷斯生涯第639轟,距離第五名的梅斯(Willie Mays)還差21轟,天使總教練奧斯穆斯(Brad Ausmus)表示:「大家都說打點是要看機會的,不過像普荷斯,他自己就送回自己超過600次了,這真的非常特別。」

A home run for the record books! RBI No. 2000 for Albert Pujols!



(via @Angels) pic.twitter.com/fFLypgaeik