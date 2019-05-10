MLB／殷仔連四場無失分 馬丁利：展現價值

2019-05-10 08:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



馬林魚教頭馬丁利。 美聯社 分享 facebook 馬林魚台灣左投陳偉殷連續四場出賽、六局無失分，是他本季轉任中繼投手以來最佳狀況，也讓總教練馬丁利（Don Mattingly）另眼相看，馬丁利表示：「他展現自己對球隊的價值，從目前狀況看來，會在不同的領域使用他。」

馬林魚今天以1：4輸給小熊，陳偉殷接替先發的李察茲（Trevor Richards）中繼兩局無失分，僅被敲出一安，另有一次三振、一次保送，在4月10日對紅人2局失10分後，防禦率一度飆高到24.75，但接下來六場出賽，陳偉殷僅掉三分，防禦率降至9.69。

陳偉殷表示：「我不太注意這些數字，我現在上場比賽，就是找到舒服的方式投球，球季剛開始的時候，我會擔心太多東西，現在就是保持簡單。」

雖然球隊輸球，不過在今年以年輕投手先發為主的馬林魚，陳偉殷能夠扮演長中繼的角色，對節省牛棚幫助不小，馬丁利表示：「能取得越多出局數，就越會想要把球交給他。」除了長中繼，陳偉殷也可能拿來專門對付對方左打。