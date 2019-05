MLB／殷仔連四場無失分 馬丁利：展現價值

馬林魚教頭馬丁利。 美聯社 分享 facebook 馬林魚台灣左投陳偉殷連續四場出賽、六局無失分,是他本季轉任中繼投手以來最佳狀況,也讓總教練馬丁利(Don Mattingly)另眼相看,馬丁利表示:「他展現自己對球隊的價值,從目前狀況看來,會在不同的領域使用他。」

馬林魚今天以1:4輸給小熊,陳偉殷接替先發的李察茲(Trevor Richards)中繼兩局無失分,僅被敲出一安,另有一次三振、一次保送,在4月10日對紅人2局失10分後,防禦率一度飆高到24.75,但接下來六場出賽,陳偉殷僅掉三分,防禦率降至9.69。

陳偉殷表示:「我不太注意這些數字,我現在上場比賽,就是找到舒服的方式投球,球季剛開始的時候,我會擔心太多東西,現在就是保持簡單。」

雖然球隊輸球,不過在今年以年輕投手先發為主的馬林魚,陳偉殷能夠扮演長中繼的角色,對節省牛棚幫助不小,馬丁利表示:「能取得越多出局數,就越會想要把球交給他。」除了長中繼,陳偉殷也可能拿來專門對付對方左打。

