MLB／與達比修同場出賽 陳偉殷連4場無失分

陳偉殷。 美聯社 分享 facebook 馬林魚隊台將陳偉殷與小熊隊日籍投手達比修有今天同場出賽,陳偉殷中繼兩局無失分,達比修有先發四局失一分,兩人都與勝投無緣,生涯59勝持續卡關,小熊靠著布萊恩(Kris Bryant)、瑞佐(Anthony Rizzo)的全壘打,以4:1獲勝。

馬林魚先發投手李察茲(Trevor Richards)投五局失四分,台灣左投陳偉殷在第六局接手,先投出三上三下,第七局雖然對布萊恩投出四壞,跟瑞佐對決10球仍被敲安,但最終無失分安全下莊。

相隔12天再度登板,陳偉殷總計2局無失分,32球中有23顆好球,被敲一安,一次三振、一次四壞,連四場出賽、共六局無失分,防禦率從球季最高的24.75,如今下降到9.69。

達比修有今天僅被敲一安,還送出七次三振,不過保送也高達六次,讓他投完四局用球數就來到97球,不得不提前退場,達比修有表示:「我生涯15年來都是個思考者,不過今天明顯想太多。」

達比修有認為今天速球失去準星,不過曲球、卡特、滑球狀況不錯,捕手戴維斯(Taylor Davis)認為達比修有太想投得完美,但其實沒有必要,「我告訴他,你的球路很好,不需要投得那麼完美。」

達比修有在四局下被代打換下,接手的蒙哥馬利(Mike Montgomery)繳出五局無失分,拿下勝投,總教練麥登(Joe Maddon)表示,不會因此讓達比修有跳過先發,「他還是三振了七個人不是嗎?他的身體沒問題,對他來說確實是有些挫折,但就繼續努力吧。」

.@Marlins left-hander Wei-Yin Chen says he has a more clear mind than he did at the beginning of the season, and that is part of the reason for his recent success.#JuntosMiami pic.twitter.com/C7t9DoDcID