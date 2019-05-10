MLB／與達比修同場出賽 陳偉殷連4場無失分

2019-05-10 08:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



陳偉殷。 美聯社 分享 facebook 馬林魚隊台將陳偉殷與小熊隊日籍投手達比修有今天同場出賽，陳偉殷中繼兩局無失分，達比修有先發四局失一分，兩人都與勝投無緣，生涯59勝持續卡關，小熊靠著布萊恩（Kris Bryant）、瑞佐（Anthony Rizzo）的全壘打，以4：1獲勝。

馬林魚先發投手李察茲（Trevor Richards）投五局失四分，台灣左投陳偉殷在第六局接手，先投出三上三下，第七局雖然對布萊恩投出四壞，跟瑞佐對決10球仍被敲安，但最終無失分安全下莊。

相隔12天再度登板，陳偉殷總計2局無失分，32球中有23顆好球，被敲一安，一次三振、一次四壞，連四場出賽、共六局無失分，防禦率從球季最高的24.75，如今下降到9.69。

達比修有今天僅被敲一安，還送出七次三振，不過保送也高達六次，讓他投完四局用球數就來到97球，不得不提前退場，達比修有表示：「我生涯15年來都是個思考者，不過今天明顯想太多。」

達比修有認為今天速球失去準星，不過曲球、卡特、滑球狀況不錯，捕手戴維斯（Taylor Davis）認為達比修有太想投得完美，但其實沒有必要，「我告訴他，你的球路很好，不需要投得那麼完美。」

達比修有在四局下被代打換下，接手的蒙哥馬利（Mike Montgomery）繳出五局無失分，拿下勝投，總教練麥登（Joe Maddon）表示，不會因此讓達比修有跳過先發，「他還是三振了七個人不是嗎？他的身體沒問題，對他來說確實是有些挫折，但就繼續努力吧。」