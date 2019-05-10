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MLB／相隔221天 大谷翔平復出首安出爐

2019-05-10 07:44聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

傷癒復出第三戰，天使隊日籍好手大谷翔平的安打終於出爐，對老虎隊擔任第三棒指定打擊，總計四打數兩安打、一打點、一次四壞保送，天使隊也以13：0大勝老虎隊。

大谷翔平在第一局首打席面對一、二壘有人的機會，敲出右外野一壘安打，送回球隊第一分，也是勝利打點，根據大聯盟紀錄，這球的擊球初速高達111哩，也是大谷翔平自去年10月1日後，相隔221天的第一支安打。

敲出安打後，不僅大谷翔平露出笑容，隊友也十分開心，大谷表示，第一局就有得點圈的機會，能夠順利拿下就能打出好的節奏，第一局很重要，能夠多拿一分也好。

第三局的第二打席，大谷翔平再度敲安，也是相隔223天再度有單場雙安的表現，而接下來三個打席分別是三振、滾地出局以及四壞保送。

兩支安打都來自左投，大谷翔平也希望未來會慢慢找回感覺，無論對左右投都能敲出安打，至於終於中止復出9打席無安打，大谷翔平表示：「安打還沒出來前確實有些不安，能夠敲出安打很不錯，希望接下來越來越多支。」

大谷翔平去年10月進行韌帶重建手術，今年以打者身分歸隊，前兩場都無安打，今天一口氣補進兩支，打擊率也來到1成82，對大谷來說，球季才剛開始，首安特別的是能夠幫助球隊贏球，「希望之後也能繼續展現出幫助球隊勝利的活躍姿態。」

大谷翔平天使
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