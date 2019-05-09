MLB／塞爾狀態漸升溫 紅襪戰績終破5成

2019-05-09 16:24 聯合新聞網 綜合報導



塞爾。 美聯社 分享 facebook 開季到目前為止，最讓人跌破眼鏡的事件之一，大概就是紅襪自從開季第2場比賽之後，首次回到5成勝率，這與塞爾的回溫脫不了關係。

紅襪今天對戰金鶯，外野手布萊德利（Jackie Bradley Jr.）於12局擊出再見全壘打，幫助紅襪以2:1收下勝利，也順利讓球隊提升至19勝19敗，5成勝率的戰績。

紅襪能夠慢慢止跌回升，其中一項因素正是投手塞爾（Chris Sale）找回狀態。塞爾4月的表現可謂糟糕透頂，其三振次數僅14次，比他丟掉的17分還來得少。不僅如此，到5月以前的30個投球局數內，塞爾的防禦率高達6.30，且共挨了7轟。

塞爾在4月時，自己也說：「對我的家人、球隊、球迷來說，這樣的表現完全令人尷尬。」

不過短短1個月可以改變很多事情。在開季4場先發後，塞爾在25局內的防禦率為優質的1.80，雖被擊出15次安打、責失5分，但共賞了42K，投球三圍更是亮眼的0.165/0.248/0.341。

為此塞爾今日表示：「控球確實幫了我不少，我認為這是我之前面臨的問題，當然還有其他問題。不過控球確實擺在那邊。」

不僅塞爾狀態回穩，紅襪投手群也有逐漸升溫的跡象。在5月的8場比賽中，紅襪投手的防禦率以2.82高居聯盟第5。針對球隊的表現，塞爾說：「我們正朝著正確的方向邁出一大步，並且我們開始團結在一起。」