MLB／道奇打擊亮眼 克蕭表現普普仍贏球

2019-05-09 15:24 聯合新聞網 綜合報導



克蕭。 美聯社 分享 facebook 道奇今日主場進行與勇士第3場系列戰，王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）雖未繳出優質投球表現，好在打線給力，共擊出4支全壘打，成功在主場以9:4擊敗來犯的勇士，喜迎主場10連勝。

克蕭此役壓制能力未盡理想，主投6.2局就被擊出生涯最多的9次安打，讓勇士打者跑回4分，另有4次三振，為生涯新低。好在球隊打線很靠譜，仍幫克蕭延續對戰勇士11連勝。

面對勇士投手佛提奈維奇（Mike Foltynewicz），道奇老早就展示強勢的攻擊火力。先是外野手赫南德茲（Enrique Hernandez）於2局下2人出局時，轟出一發帶有2分打點的左外野全壘打；接著一壘手曼西（Max Muncy）又在3局下敲出陽春砲，幫助道奇於比賽早期取得優勢。

然勇士於第7局展開反攻，靠著唐納森（Josh Donaldson）及弗里曼（Freddie Freeman）先後2支一壘安打將跑者送回本壘，並將比賽追近至1分差。無奈勇士投手限制不著道奇打擊攻勢，於7局下及8局下各掉2分，終究無法逆轉賽事。

開季因手肘傷勢缺席1個月的佛提奈維奇，近期2場出賽表現有失水準。上週對戰水手，僅投4.2局便被擊出8次安打、失6分；本場則是6局內挨5安、掉5分。