MLB／六星級美技沒收再見轟 布萊德利：普通守備

2019-05-09 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



布萊德利躍起接殺。 美聯社 分享 facebook 打擊率只有1成42，憑什麼留在先發打線內？紅襪中外野手布萊德利（Jackie Bradley Jr.）做出解答，他今天在延長11局下沒收金鶯曼西尼（Trey Mancini）的再見全壘打，用手套幫球隊少了一敗，賽後卻自評這只是一次例行的守備罷了。

紅襪與金鶯之戰以1：1進入延長，金鶯本該在11局下就贏得比賽，曼西尼一棒轟向中外野，布萊德利攀在牆上，伸長了手套撈回這球，驚天一接幫助紅襪躲過被說再見的命運，接著在12局上由班寧坦迪（Andrew Benintendi）敲出陽春砲，終場以2：1氣走金鶯。

「我只是追著球、向退後，然後算準時機起跳，按照我所想的去執行而已。」賽後談到這記拯救球隊的接殺，布萊德利自評只是一次例行的守備，但看在其他人眼裡卻是充滿不可思議，紅襪教頭柯拉（Alex Cora）就連說了兩次「太不真實」。

柯拉表示，「這就是為什麼我們知道他的價值，我們知道他每一晚都能為我們貢獻這樣的守備，不管他的打擊表現如如何，他能憑藉著守備拯救比賽。」

先發投手塞爾（Chris Sale）投8局僅被敲3安打、失1分，狂飆14次三振，以無關勝敗收場，賽後也將勝利歸功於布萊德利的超級美技，「這就是為什麼你希望能在場上，即使完成那樣的守備，他卻顯得沒有任何激情，他看起來就像是理當會接到那球，一切都在他的計畫之中。」