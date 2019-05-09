MLB／菊池雄星7.2局好投 帽沿染色遭疑松焦油

2019-05-09 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



菊池雄星。 美聯社 分享 facebook 水手日籍投手菊池雄星初次造訪紐約，就用一場7.2局僅失1分好投讓洋基吃癟，且拿下第二勝，但他帽沿上的異物引起媒體討論，洋基教頭布恩（Aaron Boone）坦言有注意到，倒是洋基球員似乎不太在意，捕手羅曼恩（Austin Romine）聽到提問後還詫異反問：「你說他帽子上有東西？」

水手此役以10：1痛宰洋基，菊池雄星以106球投7.2局，只被敲出3安打，前五局投完仍是無安打比賽，第六局一人出局後才被陶企曼（Mike Tauchman）敲出二壘安打，該局接著因為一壘安打和高飛犧牲打丟掉1分，也是菊池唯一失分。

日職採取先發投手每周一戰、投一休六，為了幫助初來乍到的菊池雄星適應大聯盟，水手奇想「假先發」調度，每五場出賽將有一場只投一局，本季首度啟用就在4月27日，菊池接下來的兩場先發依序在5月4日對印地安人和今天對洋基，分別繳出7局失1分和7.2局失1分。

菊池雄星連飆好投，水手為他特製的「假先發」保鮮術或許是原因，但也有媒體注意到他帽沿上的異物，直指他可能違規使用松焦油。布恩賽後受訪時坦承，注意到鏡頭拍到菊池的帽沿，似乎有塊深色的異物，「我會再去看清楚一點。」但也有球員對此壓根沒注意，梅賓（Cameron Maybin）就說：「我不覺得那有任何關係。」羅曼恩則反問：「他帽沿下有東西？」

除了菊池好投壓陣，水手此役火力也有不俗演出，希利（Ryon Healy）5打數敲出4安打，全數都是長打，分別為3支二壘打和1支兩分全壘打，前一位單場締造相同數據的水手球員，已要追溯到1998年小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）。