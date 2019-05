MLB／菊池雄星7.2局好投 帽沿染色遭疑松焦油

菊池雄星。 美聯社 分享 facebook 水手日籍投手菊池雄星初次造訪紐約,就用一場7.2局僅失1分好投讓洋基吃癟,且拿下第二勝,但他帽沿上的異物引起媒體討論,洋基教頭布恩(Aaron Boone)坦言有注意到,倒是洋基球員似乎不太在意,捕手羅曼恩(Austin Romine)聽到提問後還詫異反問:「你說他帽子上有東西?」

水手此役以10:1痛宰洋基,菊池雄星以106球投7.2局,只被敲出3安打,前五局投完仍是無安打比賽,第六局一人出局後才被陶企曼(Mike Tauchman)敲出二壘安打,該局接著因為一壘安打和高飛犧牲打丟掉1分,也是菊池唯一失分。

日職採取先發投手每周一戰、投一休六,為了幫助初來乍到的菊池雄星適應大聯盟,水手奇想「假先發」調度,每五場出賽將有一場只投一局,本季首度啟用就在4月27日,菊池接下來的兩場先發依序在5月4日對印地安人和今天對洋基,分別繳出7局失1分和7.2局失1分。

菊池雄星連飆好投,水手為他特製的「假先發」保鮮術或許是原因,但也有媒體注意到他帽沿上的異物,直指他可能違規使用松焦油。布恩賽後受訪時坦承,注意到鏡頭拍到菊池的帽沿,似乎有塊深色的異物,「我會再去看清楚一點。」但也有球員對此壓根沒注意,梅賓(Cameron Maybin)就說:「我不覺得那有任何關係。」羅曼恩則反問:「他帽沿下有東西?」

除了菊池好投壓陣,水手此役火力也有不俗演出,希利(Ryon Healy)5打數敲出4安打,全數都是長打,分別為3支二壘打和1支兩分全壘打,前一位單場締造相同數據的水手球員,已要追溯到1998年小葛瑞菲(Ken Griffey Jr.)。

Every pitcher uses pine tar but Yusei Kikuchi could not be more obvious about it pic.twitter.com/b6IBNvmEAv