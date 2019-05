MLB／觸身球砸動刀肘嚇死人 大谷3打數又吞2K

大谷翔平。 美聯社 分享 facebook 天使日籍球星大谷翔平帶著「單刀」歸隊的第二場比賽,安打尚未出爐,一記打在動刀右肘上的觸身球,讓外界先捏了把冷汗,幸好他並無大礙,站上一壘後還能與老虎一壘手卡布雷拉(Miguel Cabrera)聊天。

天使此役以3:10遭老虎狠咬,大谷翔平三打數繳了白卷,還吞下兩次三振,唯一上壘出現在第六局,一記87.9哩的直球砸在他的右肘上,由於正好是他進行TJ韌帶置換手術的部位,不免讓球團繃緊神經。

大谷翔平上壘後,鏡頭捕捉到他與卡布雷拉聊天的畫面,兩人有說有笑,令外界好奇他們如何跨越語言障礙;當地媒體倒是想起去年大谷搭檔捕手馬多納度(Martín Maldonado)曾提過,大谷的西班牙文比英文更好,或許正是兩人可以相談甚歡的原因。

A wholesome multicultural interaction between Shohei Ohtani and Miguel Cabrera.



It’s worth noting that Ohtani’s Spanish is apparently better than his English. pic.twitter.com/EVusAqgcyC