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MLB／觸身球砸動刀肘嚇死人 大谷3打數又吞2K

2019-05-09 10:12聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社
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天使日籍球星大谷翔平帶著「單刀」歸隊的第二場比賽，安打尚未出爐，一記打在動刀右肘上的觸身球，讓外界先捏了把冷汗，幸好他並無大礙，站上一壘後還能與老虎一壘手卡布雷拉（Miguel Cabrera）聊天。

天使此役以3：10遭老虎狠咬，大谷翔平三打數繳了白卷，還吞下兩次三振，唯一上壘出現在第六局，一記87.9哩的直球砸在他的右肘上，由於正好是他進行TJ韌帶置換手術的部位，不免讓球團繃緊神經。

大谷翔平上壘後，鏡頭捕捉到他與卡布雷拉聊天的畫面，兩人有說有笑，令外界好奇他們如何跨越語言障礙；當地媒體倒是想起去年大谷搭檔捕手馬多納度（Martín Maldonado）曾提過，大谷的西班牙文比英文更好，或許正是兩人可以相談甚歡的原因。

天使仍在等待大谷的打擊找回傷前手感，但他歸隊後將固定占據指定打擊位置，老將普荷斯（Albert Pujols）的定位問題也再次成為話題，天使教頭奧斯穆斯（Brad Ausmus）為此在今天賽前找上普荷斯與包爾（Justin Bour），向兩人溝通接下來的出賽定位。

「面對先發左投的比賽，普荷斯會出賽。」奧斯穆斯表示，普荷斯的年紀要鎮守一壘，勢必需要採取輪休，會盡量避免讓他連續三場先發，「我們希望可以讓普荷斯維持健康，他會在對手推出右投先發時的部分場次出賽，但包爾也會分擔一些比賽，這可能會影響普荷斯的表現，我這能讓他保持健康。」

普荷斯在2016和2017年合計僅守一壘34場，去年為了將DH讓位大谷，只能帶著手套「屈就」一壘守備，不僅在7月進入傷兵名單，還因此進行膝蓋手術，如何調配他的出賽模式成為天使的課題。

普荷斯天使大谷翔平
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