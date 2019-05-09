MLB／一壘打才93支 賈羅百轟先達陣成史上首位

2019-05-09 08:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



賈羅轟出全壘打。 美聯社 分享 facebook 遊騎兵全場9分有8分靠全壘打掃回，終場以9：6擊退海盜，用全壘打決勝的一戰，也用全壘打寫下難得紀錄，遊騎兵賈羅（Joey Gallo）與海盜貝爾（Josh Bell）雙雙成為另類紀錄的主人翁。

賈羅在三局上敲出兩分砲，為遊騎兵首開紀錄，這是他的生涯第100轟，以377場達陣排名史上第三快，僅次於哈沃德（Ryan Howard）的325場和菲爾普斯（Ralph Kiner）的376場。

更驚人的是，這個號稱「窮到只剩全壘打」的男人，生涯也不過累積93支一壘安打，百轟里程碑竟率先達陣，成為大聯盟史上第一人。前一位在百轟之前累積最少一壘安打的球員，為布蘭楊（Russell Branyan）的172支，賈羅幾乎是以砍半的幅度刷新了這項紀錄。

緊接著賈羅的全壘打之後，貝爾在四局下敲出追平兩分砲，飛行距離達472呎，直接將小白球轟進球場外的阿勒格尼河，他成為史上第四位將球打進阿勒格尼河的球員，前三人分別是2002年瓦德（Daryle Ward）、2013年瓊斯（Garrett Jones） 和2015年阿瓦瑞茲（Pedro Alvarez）。

貝爾的怪力讓隊友都折服，金漢（Nick Kingham）說：「我很慶幸他在我們隊上，睜大眼睛看看這個傢伙，他正在做些不可思議的事情，他每一次都是這樣把球打爆。」貝爾上個月也曾敲出474呎的大號全壘打。

此戰最終仍靠全壘打決定比賽走向，遊騎兵先在八局上靠潘斯（Hunter Pance）的滿貫砲追成6：6平手，金納‧法利法（Isiah Kiner-Falefa）在九局上先以安打送回超前分，歐德（Rougned Odor）隨後以兩分砲拉開差距，終場就以9：6擒服海盜。