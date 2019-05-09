MLB／打擊率太慘 奇普尼斯超速躲過罰單

2019-05-09 07:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



分享 facebook 超速躲過開單卻開心不起來，原因出在哪裡？印地安人二壘手奇普尼斯（Jason Kipnis）揭露這則令他哭笑不得的趣聞，原來警察大人對他網開一面，竟是因為他的打擊率太慘，勸他多關心一下自己的打擊成績吧！

奇普尼斯昨天透過Instagram貼出這段上班插曲，以四則影片呈現，第一段是他在陽光之下開著車、聽著音樂前往印地安人球場，第二段影片顯示他已被警察攔下，文字無奈寫著：「或許太多陽光了吧！」第三支影片寫著：「克里夫蘭的警察愛我，沒有罰單。」

到底發生了什麼事呢？第四段影片揭曉答案，奇普尼斯抱頭無奈，「警察告訴我，或許你更該擔心你的1成打擊率，而不是車速開到100。」其實，1成打擊率是有些誇飾，奇普尼斯至昨天共出賽18場，累積67打數敲出14支安打，打擊率2成09。

連警察都關心的打擊數據，其實並非沒有道理，因為印地安人全隊的打擊低潮已經慘到全城都擔心，他們開季至今團隊打擊率2成12，與紅人並列最後一名，231支安打排名第30，107分打點排第27，打擊數據低迷到無以復加。

印地安人總教練法蘭柯納（Terry Francona）對此困境也只能抱持「耐心說」，他表示，對自家球員仍充滿信心，「這絕對不是容易的事，每場比賽你都渴望贏球，但有時你只能保持耐心。」