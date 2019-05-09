MLB／小熊給家暴男第二次機會 羅素返大聯盟

2019-05-09 07:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



小熊游擊手羅素（Addison Russell）因家暴案遭到大聯盟禁賽，執行完40場球監後，今天重新返回前線出賽，面對來自外界的爭議聲浪，小熊總裁艾普斯坦（Theo Epstein）表示，球團希望能給羅素第二次機會，回到大聯盟「還不算抵達終點」，「修復人際關係，成為一個更好的父親、夥伴、隊友與公民，他還有很多功課要做。」

羅素執行完40場球監後，並未直接返回大聯盟，小熊選擇將他安排到3A出賽，調整出賽手感，直到今天趁著老牌工具人佐布里斯特（Ben Zobrist）因個人因素暫時告假，小熊決定將羅素召回大聯盟，今天對馬林魚之戰擔任先發二壘手、第八棒。

不少媒體以「爭議的回歸」形容羅素的歸隊，小熊也知道外界的質疑，艾普斯坦對此表示，球團願意給羅素第二次機會，「讓他回到大聯盟還不算通過終點線，他還有更重要的功課要做。」

艾普斯坦表示，「我能說的是，我一直都了解羅素這段時間的改變，以及他參與治療的過程。」他也透露，隊友對於升上羅素的決定同樣認同，「就像我們想給羅素第二次機會一樣，球員也表達希望能支持他。」