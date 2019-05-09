親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑
運動筆記準媽媽可以運動嗎？當然需要，但須注意＿＿＿＿何信言老師的跑步小細節5-為何賽前4小時吃會更好
健行筆記【中央尖】如何在山上洗碗? 要用什麼洗? 才不會影響生態環境桃園。三坑鐵馬道油桐花徑。老街。生態公園。太平紅橋
NBA今日最佳球員- Nikola Jokic (5月8日)今日五大好球 (5月8日)

MLB／小熊給家暴男第二次機會 羅素返大聯盟

2019-05-09 07:07聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

小熊游擊手羅素（Addison Russell）因家暴案遭到大聯盟禁賽，執行完40場球監後，今天重新返回前線出賽，面對來自外界的爭議聲浪，小熊總裁艾普斯坦（Theo Epstein）表示，球團希望能給羅素第二次機會，回到大聯盟「還不算抵達終點」，「修復人際關係，成為一個更好的父親、夥伴、隊友與公民，他還有很多功課要做。」

羅素執行完40場球監後，並未直接返回大聯盟，小熊選擇將他安排到3A出賽，調整出賽手感，直到今天趁著老牌工具人佐布里斯特（Ben Zobrist）因個人因素暫時告假，小熊決定將羅素召回大聯盟，今天對馬林魚之戰擔任先發二壘手、第八棒。

不少媒體以「爭議的回歸」形容羅素的歸隊，小熊也知道外界的質疑，艾普斯坦對此表示，球團願意給羅素第二次機會，「讓他回到大聯盟還不算通過終點線，他還有更重要的功課要做。」

艾普斯坦表示，「我能說的是，我一直都了解羅素這段時間的改變，以及他參與治療的過程。」他也透露，隊友對於升上羅素的決定同樣認同，「就像我們想給羅素第二次機會一樣，球員也表達希望能支持他。」

球團也能預期得到，球迷對羅素的態度勢必不會太友善，艾普斯坦說：「外界不可能無條件對他敞開溫暖的雙臂，但我認為他能接納適當的惡意，那是成長的一部分，他知道想要重新贏得人們的信任還是一段長路要走。」

小熊游擊手羅素。美聯社
小熊游擊手羅素。美聯社
分享

羅素小熊大聯盟
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

MLB／大谷翔平犀利復出 打點出爐

2019-05-08 23:44

MLB／只投20.1局竟拿5勝 這位紅襪投手超強運

2019-05-08 16:44

MLB／隊友失誤難掩情緒 田中：仍能控制自己

2019-05-08 16:25

MLB／費城人大勝紅雀 哈波轉隊後首支滿貫砲出爐

2019-05-08 16:01

MLB／曾助韋蘭德回春 天使新教頭善用數據分析

2019-05-08 15:34

MLB／今日戰績表 道奇柳賢振完封勇士

2019-05-08 14:53

MLB／費爾斯燃燒131球 投出生涯第2場無安打

2019-05-08 14:36

MLB／柳賢振完封勇士 本季三振保送比太驚人

2019-05-08 13:34

MLB／打擊頭盔一直掉 大谷解釋：不是我的尺寸

2019-05-08 11:56

MLB／田中罕見咆嘯隊友 洋基靠再見安逆轉水手

2019-05-08 11:32

MLB／力挺柯拉不去白宮 歐提茲有妙喻

2019-05-08 10:30

MLB／大谷復出首戰吞2K 靠滾地球換打點

2019-05-08 10:22

沙胖、克里夫李前例 克魯柏離開倒數計時？

2019-05-08 07:00

季前預計從小聯盟出發 赫曼意外成洋基新王牌

2019-05-08 07:00

MLB／大谷復出扛第3棒 天使：每場先發DH

2019-05-08 06:14

MLB／今日戰績表 小熊牛棚放火馬林魚終於10勝

2019-05-07 14:45

MLB／大物新秀杉賽爾貨真價實 紅人未來主砲有影

2019-05-07 14:30

MLB／光芒捕蛇戰績聯盟最佳 票房卻創新低

2019-05-07 11:04

MLB／林子偉韌帶拉傷加骨挫傷 短期無緣復出

2019-05-07 09:44

光芒兩大新星帶頭衝 力壓基襪奪冠不是夢

2019-05-06 07:00

不老戰士一壘側站崗 麥凱一站就是34年

2019-05-03 07:00

一代強打瓦托終於退化 這次不只是單純低潮

2019-05-03 07:00

小葛雷諾空降第四棒 藍鳥是在揠苗助長

2019-05-01 07:00

滾球型投打都不吃香 凱柯、林子偉全受害

2019-04-30 07:00

重建中遊騎兵怪咖多 賈羅極端打法無人可比

2019-04-26 07:00

達比修該如何恢復王牌身手？調整球種就有機會

2019-04-26 07:00

農場養出頂級新秀配馬恰多 教士不再陪公子打球

2019-04-25 07:00

開季亂了步調 陳偉殷遇生涯最大危機

2019-04-24 07:00

他們與出局的距離 葉力奇、貝林格弱點解析

2019-04-24 07:00

「基瘟」發作整隊掛一半 洋基開始物色補強人選

2019-04-22 07:00

大聯盟開季全壘打爆量 可望打破2017年紀錄

2019-04-19 07:00

米克拉斯效應 過水日韓投手倍受關注

2019-04-17 07:00

年老高薪低表現 陳偉殷、戴維斯成典型惡例

2019-04-15 07:00

阿隆索強勢問鼎新人王 將成大都會新看板球星

2019-04-11 07:00

完全打擊+連三場開轟 雙城慧眼識英雄

2019-04-10 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00

MLB選秀大預測 老虎急需王牌入袋

2018-06-04 21:28
看更多

熱門文章

NBA／無視明星想擊掌 林書豪誠心喊不好意思

2019-05-08 16:43

NBA／暴龍大勝76人聽牌 林書豪替補飆三分球

2019-05-08 10:50

NBA／厄文低迷成箭靶 球評稱綠衫軍已不想留人

2019-05-08 11:27

NBA／身體不適非藉口 2大名將痛批安比德

2019-05-08 16:07

超級五小的求勝若渴 火箭連勝勇士背後關鍵

2019-05-08 18:43

NBA／76人遭暴龍狂電 巴特勒：徹底輸了

2019-05-08 14:54

NBA／季後賽撞齋戒月 康特急向歐拉朱萬請益

2019-05-08 10:05

MLB／田中罕見咆嘯隊友 洋基靠再見安逆轉水手

2019-05-08 11:32

NBA／金塊約柯奇準雙20 主場大破拓荒者聽牌

2019-05-08 13:10

NBA／雷霆雙槍進廠保養 喬治恐錯過下季訓練營

2019-05-08 09:35

SBL／台銀人事改組 陳國維接掌總教練兵符

2019-05-08 18:22

NBA／暴龍聽牌 76人主帥讚雷納德如布萊恩

2019-05-08 12:08

NBA／利物浦驚奇逆轉巴薩 詹姆斯推特讚嘆

2019-05-08 12:24

NBA／第五戰創多項紀錄 約柯奇：下一場會很艱難

2019-05-08 16:21

亞大3對3／最後3秒驚奇逆轉 政大收2連勝

2019-05-08 20:01

NBA／嫌復仇者聯盟4太無聊 湯神沒看完就閃人

2019-05-08 14:38

NBA／拓荒者陷絕境 里拉德盼球隊打出最好表現

2019-05-08 16:05

NBA／系列賽5戰攻173分 雷納德創暴龍隊史紀錄

2019-05-08 13:35

歐冠盃／巴薩恥辱出局 蘇亞雷斯：防守如兒戲

2019-05-08 09:05

NBA／湖人新教練團人選 詹姆斯中意前灰狼主帥

2019-05-08 17:23

MLB／打擊頭盔一直掉 大谷解釋：不是我的尺寸

2019-05-08 11:56

MLB／隊友失誤難掩情緒 田中：仍能控制自己

2019-05-08 16:25

中職／萊福力動怒 伯納：球場上常發生鳥事

2019-05-08 18:22

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-08 13:02

日職／王柏融先待二軍 最快14日回一軍戰樂天

2019-05-08 07:57

NBA／丹佛再傳校園槍擊 金塊主帥痛心如疫情

2019-05-08 16:40

MLB／只投20.1局竟拿5勝 這位紅襪投手超強運

2019-05-08 16:44

MLB／柳賢振完封勇士 本季三振保送比太驚人

2019-05-08 13:34

中職／索沙主宰戰場 丘昌榮形容騎車放雙手

2019-05-08 19:33

MLB／大谷復出首戰吞2K 靠滾地球換打點

2019-05-08 10:22

MLB／費爾斯燃燒131球 投出生涯第2場無安打

2019-05-08 14:36

NBA／連兩戰表現低迷 安比德：仍會主宰比賽

2019-05-08 15:15

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-05-08 10:30

中職／悍將吃定兄弟 羅力投球局數破千奪勝

2019-05-08 21:48

中職／羅力留下1千局紀念球 盛讚索沙是新希望

2019-05-08 22:58

NBA／顧球場更顧家 柯瑞還會幫女兒綁頭髮

2019-05-08 18:53

亞大3對3／錢薇娟帶隊哲學：「我的球隊一定要玩！」

2019-05-08 19:05

SBL／冠軍賽G4富邦拚關門 台啤盼延長戰線

2019-05-08 20:28

MLB／曾助韋蘭德回春 天使新教頭善用數據分析

2019-05-08 15:34

MLB／大谷翔平犀利復出 打點出爐

2019-05-08 23:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top