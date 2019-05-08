MLB／只投20.1局竟拿5勝 這位紅襪投手超強運

2019-05-08 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



紅襪隊30歲「二年級生」渥登開季5連勝投。 美聯社 分享 facebook 紅襪隊30歲「二年級生」渥登（Marcus Walden）的球運怎麼擋都擋不住，今天對金鶯隊之戰中繼3局失1分，奪下本季第五勝，而且是開季5連勝，穩居全隊最多勝投手。

大聯盟本季賽事3月29日開打至今，目前共有8名投手超過5勝，渥登是唯一專職中繼投手，目前出賽13場，合計20.1局就拿到5勝，球運之佳找不到第二人。

渥登投20.1局失6分，其中4分自責，防禦率1.77，被打擊率只有1成53，壓制打者有一套，但以中繼投手的角色來說，開季一個多月拿到5勝，還是讓很多球迷覺得有些不可思議。

紅襪目前18勝19敗，在美聯東區排名第三，渥登的勝場數是隊上投手最多，比起先發最多勝的羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）還多兩勝。

渥登去年4月2日初登大聯盟，成為29歲菜鳥投手，生涯第一個球季出賽8場未有勝敗，奪下1中繼1救援，今年才投13場就拿到5勝1中繼，接下來比賽很有看頭。

紅襪今天8：5擊敗金鶯，主砲馬丁尼茲（J.D. Martinez）首局轟出兩分砲，本季第五轟、生涯第200轟出爐，終止連62打數未開轟紀錄，他說：「終於開轟了，這是個人生涯一項成就，以後還會更多。」