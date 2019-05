MLB／隊友失誤難掩情緒 田中：仍能控制自己

田中將大已連兩周無勝投進帳。 美聯社 分享 facebook

洋基日投田中將大今日對水手仍未找回其著名的指叉球,不過依舊繳出6.1局2失分優質先發,無奈打線不給力,防守又幫倒忙,退場時還是敗投候選,讓他少見暴露自己的情緒咆嘯隊友。好在洋基最後靠著勒梅修再見安打逆轉勝,至少為田中敗投解套。

不過田中將大的怒吼仍引起廣大討論,這一幕發生在4局上半,洋基中、右外野手賈納及弗瑞茲爾溝通失誤,眼睜睜看著一記外野飛球落地,在投手丘的他見狀當場暴怒。另外7局上,弗瑞茲爾接到球卻從手套滑出來,雖然可能受雨勢影響,但又是2個壘包的失誤,好在2次田中將大都成功化解失分危機。

Tanaka is BIG mad and he has every right to be. pic.twitter.com/rvUlrrm7fL