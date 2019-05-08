MLB／隊友失誤難掩情緒 田中：仍能控制自己

2019-05-08 16:25 聯合新聞網 綜合報導



田中將大已連兩周無勝投進帳。 美聯社 分享 facebook

洋基日投田中將大今日對水手仍未找回其著名的指叉球，不過依舊繳出6.1局2失分優質先發，無奈打線不給力，防守又幫倒忙，退場時還是敗投候選，讓他少見暴露自己的情緒咆嘯隊友。好在洋基最後靠著勒梅修再見安打逆轉勝，至少為田中敗投解套。

不過田中將大的怒吼仍引起廣大討論，這一幕發生在4局上半，洋基中、右外野手賈納及弗瑞茲爾溝通失誤，眼睜睜看著一記外野飛球落地，在投手丘的他見狀當場暴怒。另外7局上，弗瑞茲爾接到球卻從手套滑出來，雖然可能受雨勢影響，但又是2個壘包的失誤，好在2次田中將大都成功化解失分危機。

田中失望咆嘯隊友

Tanaka is BIG mad and he has every right to be. pic.twitter.com/rvUlrrm7fL — Matt H. (@MattHanifan_) May 7, 2019

田中將大賽後坦言，「看到失誤，很難不表現出情緒」。不過他也表示，「發生失誤後，要我繼續專注在比賽中並不難。我能夠控制好自己，然後重新聚焦在比賽上。」

至於差點釀禍的賈納與弗瑞茲爾，洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後說兩人已與外野指導員威力茲（Reggie Willits）溝通過，希望他們能夠藉此學習並成長。