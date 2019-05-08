MLB／費爾斯燃燒131球 投出生涯第2場無安打

2019-05-08 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



運動家先發投手費爾斯（Mike Fiers）在主場對紅人燃燒131球，投出生涯第二場無安打比賽，也是史上第300場無安打。 美聯社 分享 facebook

大聯盟今年第一場、史上第300場無安打比賽在今天出爐，運動家先發投手費爾斯（Mike Fiers）在主場對紅人燃燒131球，沒有失分，送出兩個保送、六次三振，率隊以2：0獲勝，寫下個人生涯第二場無安打比賽成就，也是大聯盟史上第34位至少投出兩場無安打比賽的投手。

費爾斯在2015年效力太空人時就投過無安打比賽，當時他用134球壓制道奇，完成太空人主場首次無安打比賽；如今他轉戰運動家，再度寫下歷史，成為現役第五位至少投出兩場無安打比賽的投手，前四人為薛則（Max Scherzer）、艾里耶塔（Jake Arrieta）、韋蘭德（Justin Verlander）和貝利（Homer Bailey）。

費爾斯在一開賽演出11上11下，四局上溫克（Jesse Winker）靠著三壘手失誤上壘，完全比賽破功，七局上他才接連投出兩個保送，整體幾近是無懈可擊。

這場比賽也是運動家隊史第13場無安打比賽，繼去年隊友米納亞（Sean Manaea）4月投出無安打比賽後，連續兩年運動家都能在紀錄榜上添一筆；由於比賽受天氣影響延遲一個半小時，費爾斯風光下工時已經超過當地時間午夜兩點。

事實上，費爾斯的用球數正好是他在四年前演出無安打比賽以來的新高，運動家總教練梅爾文（Bob Melvin）透露，他在第七局結束後曾告訴費爾斯，一旦再有跑者上壘就換投，沒想到他最後拚出六上六下收尾。