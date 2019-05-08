MLB／天使新教頭善用數據分析 曾助韋蘭德回春

2019-05-08 15:34 世界日報 編譯組／綜合報導



天使隊的教頭奧斯穆斯。 美聯社 分享 facebook

目前要說天使隊的教頭奧斯穆斯（Brad Ausmus）如何帶領球隊可能早了些，但從他過去運用方式刺激如今效力休士頓太空人隊的名投韋蘭德（Justin Verlander）重新登上職業生涯高峰，不難了解奧斯穆斯善於使用先進數據，再根據數據運用於球員身上。

2014年，當時擔任底特律老虎隊總教練第一年的奧斯穆斯，告訴球隊王牌投手韋蘭德說：「你可能永遠不會再投出時速97哩的球。」

當時韋蘭德31歲，三個賽季曾獲得賽揚獎、最有價值球員，然而因傷手術休賽多月的他，2014年努力從傷病中恢復。奧斯穆斯當時的意圖只是想讓韋蘭德停止與身體鬥爭，專注於他能提供的部分。

奧斯穆斯5日於飛往底特律班機上談及這段時表示：「我告訴他，你仍然有四種能在大聯盟站穩腳步的球路，一個月後，他便投出時數97哩的球。韋蘭德完全證明我錯了。」

奧斯穆斯當時也鼓勵韋蘭德，將統計訊息納入他的準備工作中，他認為這會讓韋蘭德更好，韋蘭德接受了他的建議，如今他正走向名人堂。

韋蘭德說，「他讓我沿著這條路走下去，走上分析、潛入研究數字。」

今年天使隊聘請奧斯穆斯，取代前總教練索夏，奧斯穆斯是達特茅斯學院畢業生，18年來都是大聯盟捕手，領導球隊時他展現統計推理的能力。

然而奧斯穆斯在候選人中脫穎而出，是因其對先進數據的理解，與他能衡量何時與如何部署、利用這些數據的能力。他說，他能拿出數字，再利用經驗將這些數字進營運用，他認為這是管理者現在必須做的事，利用數字、理解數字，應用於球場上的球員上。

現在要評估奧斯穆斯對天使的影響力還為時尚早，而天使隊至今戰績15-19，並未下滑太多，球隊在賽季前便出現傷兵，先發投手希尼（Andrew Heaney）、外野手厄普頓(Justin Upton)開賽前兩個月休賽，再加上去年進行韌帶置換手術的二刀流大谷翔平（Shohei Ohtani）至今仍處於復原階段，雖然近期可望復出擔任打擊，但仍無法投球，這些都影響球隊戰力。

然而奧斯穆斯仍展現不同的管理風格，包括如今天使隊比索夏時代更容易改變防守陣容。奧斯穆斯也會毫不猶豫的在比賽初期，使用最好的救援投手，而非在比賽後幾局才運用。

他是否有讓天使球員感受到職業生涯再創高峰仍有待觀察，但韋蘭德說，他非常感謝奧斯穆斯。