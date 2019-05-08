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MLB／田中將大罕見咆嘯隊友 洋基靠再見安逆轉水手

2019-05-08 11:32聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

田中將大罕見動怒的畫面今天直接在投手丘上上演，他因為賈納（Brett Gardner）和弗瑞茲爾（Clint Frazier）溝通不良，讓高飛球在兩人之間落地，忍不住破口大罵，最後繳出6.1局失兩分的優質先發，卻是無關勝負；比賽因雨中斷後，洋基在九局下反攻三分逆轉，並且靠著勒梅休（DJ LeMahieu）的再見安打以5：4擊敗水手。

田中將大在洋基主場登場，二局上讓水手用高飛犧牲打首開記錄，六局上則是被英卡納西恩（Edwin Encarnacion）狙擊一發陽春砲，寫下連續六場挨轟紀錄；七局上首名打者因為弗瑞茲爾守備失誤上壘，田中在三振下一棒的希利（Ryon Healy）後，留下一壘有人局面退場。

總計田中將大投95球，有61顆是好球，被敲五支安打，投出兩個保送、四次三振，掉的兩分皆為自責分，雖然避免連三場吞敗，但已經兩周無緣勝投。

或許是求勝心切，過去只會對自己生氣的田中將大，罕見地向隊友發飆，四局上一人出局、一壘有人，布魯斯（Jay Bruce）揮出中、右外野的高飛球，中外野手賈納和右外野手弗瑞茲爾都退到警戒區待命，沒想到因默契不佳，眼睜睜看著球落地，紀錄上是安打，田中反應激烈大罵，還好這局並沒有失分。

洋基打線在前八局遭到壓制，只敲五支安打，得點圈打擊率更是零，只靠滾地球和暴投得到兩分，直到九局下的最後反攻機會，才在一人出局後連敲三支安打，包含菜鳥烏謝拉（Gio Urshela）的追平兩分砲，隨後勒梅休也於兩人出局後補上再見安打，雖然水手提出挑戰，電視輔助判決證明梅賓（Cameron Maybin）的確比觸殺快一步跑回本壘攻下再見分。

田中將大
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