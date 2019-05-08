親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

高鐵端午連假加開105班次 周五零時開放搶票

不是台灣更不是中國的：適用「公海自由」通行制度的台海

運動筆記何信言老師的跑步小細節5-為何賽前4小時吃會更好PUMA螢光夜跑-志工擔當
健行筆記【中央尖】人生中爬過最困難的百岳 溯溪、攀爬、高繞樣樣來往山的方向（登山影片分享）
NBA焦點球員- 林書豪 (5月8日)焦點球員- Pascal Siakam (5月8日)

MLB／大谷復出首戰吞2K 靠滾地球換打點

2019-05-08 10:22聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

大谷復出首戰四打數無安打，吞下兩次三振，另有一次保送與1分打點。 美聯社
大谷復出首戰四打數無安打，吞下兩次三振，另有一次保送與1分打點。 美聯社
分享

大谷翔平本季首戰今天作客老虎主場，出任先發第三棒的指定打擊，只是四打數無安打，吞下兩次三振，另有一次保送，還在三局得點圈有人時以滾地球出局換回本季第一分打點，所屬天使以5：2贏球，中止二連敗。

大谷翔平走出韌帶重建手術（Tommy John）陰霾，離開長達七個月的傷兵名單，以打者身分首度回歸今年賽季，老虎派出左投諾里斯（Daniel Norris）先發，天使還是讓大谷先發上陣。

不過大谷翔平卻對諾里斯繳出白卷，本季首打席站著遭三振，三局上在二、三壘有人時，碰成游擊方向滾地球，用出局數換來打點入帳，橘郡紀事報記者弗萊契（Jeff Fletcher）指出，諾里斯用許多滑球對付大谷，讓左打的他難以發揮，對決吞下兩K；老虎牛棚啟用右投，大谷翔平七局上對希曼尼茲（Eduardo Jimenez）擊出強勁飛球出局。

在攝氏十度的低溫下，大谷翔平在九局上最後一打席從左投費南德茲（Jose Manuel Fernandez）手中選到保送，也是今年首度站上壘包，但沒有機會跑回分數，也沒重現前幾天戴著手肘護具滑壘的練習畫面。

天使靠著三局上的三分進帳奠定勝基，為大谷翔平的回歸開出慶祝行情；勝投由22歲的新秀肯寧（Griffin Canning）拿下，先發5.1局失兩分，送出七次三振，在大聯盟第二場出賽就收穫生涯首勝。

今年只打不投的大谷翔平，還是會維持每周三的投球訓練，天使總管艾普勒（Billy Eppler）表示，本賽季結束前，大谷都不會因為投球復健而缺席在先發名單上的指定打擊位置，就算打進季後賽也是如此。

大谷翔平天使老虎
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

季前預計從小聯盟出發 赫曼意外成洋基新王牌

2019-05-08 07:00

沙胖、克里夫李前例 克魯柏離開倒數計時？

2019-05-08 07:00

MLB／力挺柯拉不去白宮 歐提茲有妙喻

2019-05-08 10:30

MLB／大谷復出扛第3棒 天使：每場先發DH

2019-05-08 06:14

MLB／田中將大罕見咆嘯隊友 洋基靠再見安逆轉水手

2019-05-08 11:32

MLB／今日戰績表 小熊牛棚放火馬林魚終於10勝

2019-05-07 14:45

MLB／大物新秀杉賽爾貨真價實 紅人未來主砲有影

2019-05-07 14:30

MLB／光芒捕蛇戰績聯盟最佳 票房卻創新低

2019-05-07 11:04

MLB／林子偉韌帶拉傷加骨挫傷 短期無緣復出

2019-05-07 09:44

MLB／下一戰就復出？ 大谷飛往底特律會合天使

2019-05-07 05:57

MLB／功夫熊貓盜壘、開轟又登板 114年來首人

2019-05-07 05:41

MiLB／教頭留下好印象 黃暐傑暫回3A

2019-05-06 23:46

MLB／黃暐傑對左右打數據差不多 遊騎兵教頭：奇特

2019-05-06 20:03

MLB／今日戰績表 教士瑞福洛再見滿貫砲痛擊道奇

2019-05-06 17:03

MLB／布萊恩滿貫砲 小熊7連勝拉下紅雀國中登頂

2019-05-06 13:12

MLB／塞佛里諾明星賽前回不來 洋基雨中裁定勝

2019-05-06 11:46

光芒兩大新星帶頭衝 力壓基襪奪冠不是夢

2019-05-06 07:00

不老戰士一壘側站崗 麥凱一站就是34年

2019-05-03 07:00

一代強打瓦托終於退化 這次不只是單純低潮

2019-05-03 07:00

小葛雷諾空降第四棒 藍鳥是在揠苗助長

2019-05-01 07:00

滾球型投打都不吃香 凱柯、林子偉全受害

2019-04-30 07:00

重建中遊騎兵怪咖多 賈羅極端打法無人可比

2019-04-26 07:00

達比修該如何恢復王牌身手？調整球種就有機會

2019-04-26 07:00

農場養出頂級新秀配馬恰多 教士不再陪公子打球

2019-04-25 07:00

開季亂了步調 陳偉殷遇生涯最大危機

2019-04-24 07:00

他們與出局的距離 葉力奇、貝林格弱點解析

2019-04-24 07:00

「基瘟」發作整隊掛一半 洋基開始物色補強人選

2019-04-22 07:00

大聯盟開季全壘打爆量 可望打破2017年紀錄

2019-04-19 07:00

米克拉斯效應 過水日韓投手倍受關注

2019-04-17 07:00

年老高薪低表現 陳偉殷、戴維斯成典型惡例

2019-04-15 07:00

阿隆索強勢問鼎新人王 將成大都會新看板球星

2019-04-11 07:00

完全打擊+連三場開轟 雙城慧眼識英雄

2019-04-10 07:00

紅襪陷入重大危機 升上林子偉後還須更多改變

2019-04-08 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00

MLB選秀大預測 老虎急需王牌入袋

2018-06-04 21:28
看更多

熱門文章

NBA／哈登飆38分力壓勇士 火箭扳平系列賽

2019-05-07 12:21

NBA／認證杜蘭特身手 貝佛利：聯盟最佳球員

2019-05-07 15:08

NBA／聽兩天雜音 柯瑞轟30分反彈

2019-05-07 16:40

NBA／火箭如NFL球員粗壯 柯爾：勇士像排球員

2019-05-07 17:55

NBA／勇士客場連敗不怕 格林：球隊氣氛很好

2019-05-07 16:03

NBA／扳平戰局不滿足 保羅：火箭要更好

2019-05-07 17:16

NBA／公鹿率先聽牌 米道頓：我們和去年不同

2019-05-07 11:43

NBA／對勇士平均得分追平詹皇 哈登：全力拚搏

2019-05-07 15:27

NBA／泰隆魯即將接掌湖人？合約細節待確認

2019-05-07 18:24

中職／索沙很討厭 中信兄弟教頭：希望韓職簽走

2019-05-07 18:21

NBA／季後賽突破4千分 杜蘭特：期待第五戰

2019-05-07 15:13

季前預計從小聯盟出發 赫曼意外成洋基新王牌

2019-05-08 07:00

NBA／22投7中沒在怕 厄文：應該出手30次

2019-05-07 20:23

NBA／安戴托昆波數據爆發 賈霸後隊史第2人

2019-05-07 12:45

NBA／暴龍大勝76人聽牌 林書豪替補飆三分球

2019-05-08 10:50

羽球／「世界球后」戴資穎超殺 預告攻佔台北101

2019-05-07 18:34

歐冠盃／實現7%機率 利物浦4球逆轉巴薩晉決賽

2019-05-08 06:54

MLB／大谷復出扛第3棒 天使：每場先發DH

2019-05-08 06:14

沙胖、克里夫李前例 克魯柏離開倒數計時？

2019-05-08 07:00

SBL／洪志善三分球射垮台啤 富邦3連勝首冠聽牌

2019-05-07 21:09

SBL／台啤場邊尬星光 林志傑、劉錚現身助陣

2019-05-07 20:06

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-07 12:07

NBA／雷霆雙槍進廠保養 喬治恐錯過下季訓練營

2019-05-08 09:35

NBA／季後賽撞齋戒月 康特急向歐拉朱萬請益

2019-05-08 10:05

中職／捕手搭配「來電」完封 索沙：一切照計畫

2019-05-07 22:06

MLB／大物新秀杉賽爾貨真價實 紅人未來主砲有影

2019-05-07 14:30

中職／中信兩教練同時進場 陳連宏質疑暫停數

2019-05-07 22:49

中職／傷兵難避免 球員登錄60人可考慮放寬

2019-05-08 07:00

NBA／火箭捍衛主場關鍵 哈登：封鎖浪花兄弟

2019-05-07 23:35

中職／悍將索沙首完封 兄弟中止6連勝

2019-05-07 21:39

歐冠盃／巴薩恥辱出局 蘇亞雷斯：防守如兒戲

2019-05-08 09:05

羽球全團賽／來看戴資穎！ 甲組賽事眾星雲集

2019-05-07 18:47

中職／索沙完封兄弟成功 教頭：因球數未破百

2019-05-07 23:24

日職／王柏融先待二軍 最快14日回一軍戰樂天

2019-05-08 07:57

MLB／今日戰績表 小熊牛棚放火馬林魚終於10勝

2019-05-07 14:45

網球╱睽違3年 費德勒重返馬德里網賽

2019-05-07 15:30

王貞治盃青棒／跌倒處重新爬起 彭宇豪率嘉縣進8強

2019-05-07 13:44

中職／父親王光輝場場叮嚀 王威晨找回手感

2019-05-07 18:46

MLB／大谷復出首戰吞2K 靠滾地球換打點

2019-05-08 10:22

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-05-08 10:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top