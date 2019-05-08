MLB／大谷復出首戰吞2K 靠滾地球換打點

2019-05-08 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



大谷復出首戰四打數無安打，吞下兩次三振，另有一次保送與1分打點。 美聯社 分享 facebook

大谷翔平本季首戰今天作客老虎主場，出任先發第三棒的指定打擊，只是四打數無安打，吞下兩次三振，另有一次保送，還在三局得點圈有人時以滾地球出局換回本季第一分打點，所屬天使以5：2贏球，中止二連敗。

大谷翔平走出韌帶重建手術（Tommy John）陰霾，離開長達七個月的傷兵名單，以打者身分首度回歸今年賽季，老虎派出左投諾里斯（Daniel Norris）先發，天使還是讓大谷先發上陣。

不過大谷翔平卻對諾里斯繳出白卷，本季首打席站著遭三振，三局上在二、三壘有人時，碰成游擊方向滾地球，用出局數換來打點入帳，橘郡紀事報記者弗萊契（Jeff Fletcher）指出，諾里斯用許多滑球對付大谷，讓左打的他難以發揮，對決吞下兩K；老虎牛棚啟用右投，大谷翔平七局上對希曼尼茲（Eduardo Jimenez）擊出強勁飛球出局。

在攝氏十度的低溫下，大谷翔平在九局上最後一打席從左投費南德茲（Jose Manuel Fernandez）手中選到保送，也是今年首度站上壘包，但沒有機會跑回分數，也沒重現前幾天戴著手肘護具滑壘的練習畫面。

天使靠著三局上的三分進帳奠定勝基，為大谷翔平的回歸開出慶祝行情；勝投由22歲的新秀肯寧（Griffin Canning）拿下，先發5.1局失兩分，送出七次三振，在大聯盟第二場出賽就收穫生涯首勝。

今年只打不投的大谷翔平，還是會維持每周三的投球訓練，天使總管艾普勒（Billy Eppler）表示，本賽季結束前，大谷都不會因為投球復健而缺席在先發名單上的指定打擊位置，就算打進季後賽也是如此。