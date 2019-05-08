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季前預計從小聯盟出發 赫曼意外成洋基新王牌

2019-05-08 07:00蔡政益

赫曼(Domingo German)是誰？相信許多球迷開季前還不知道洋基隊有這號人物。原本赫曼被預期開季得從小聯盟出發，等到洋基輪值有人受傷才會被拉上來。不知道是赫曼還是洋基運氣不錯，或許兩者都算出運吧！赫曼因為塞佛里諾(Luis Severino)和沙巴西亞(CC Sabathia)開季都無法出陣而成為輪值一員，沒想到成為洋基意想不到的王牌。

赫曼今年出賽7場，其中有6場是先發，並取得6場勝投，目前與光芒隊的葛拉斯諾(Tyler Glasnow)並列全聯盟勝投王。另外繳出美聯第三的2.35防禦率，5.2的被安打率更是傲視美聯，0.89的WHIP則為美聯第三，1.4的WAR值為美聯第四。如此優異的表現無疑使他成為洋基王牌，更是洋基在傷兵累累的情況下，戰績還能在美東只落後光芒2場的最大功臣。

原本現在應該還待在小聯盟的赫曼，因為球隊傷兵的因素，現在卻意外以6勝1敗、防禦率...
原本現在應該還待在小聯盟的赫曼，因為球隊傷兵的因素，現在卻意外以6勝1敗、防禦率2.35成為洋基最強的先發投手。 美聯社
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多明尼加籍的赫曼是馬林魚農場出身的投手，2014年與伊瓦迪(Nathan Eovaldi)和瓊斯(Garrett Jones)一起被交易到洋基隊，而馬林魚則得到菲爾普斯(David Phelps)和普拉多(Martin Prado)。當初與赫曼一起被交易來的伊瓦迪和瓊斯早已不在洋基隊，而赫曼直到2017年才在大聯盟初登板。赫曼雖曾入選過未來之星明星賽，但他從來不被看好能夠成為大投手，體型較瘦(188公分、79公斤)的他從沒入選過百大新秀。

去年赫曼21場出賽紀錄，其中14場是先發。他這年10.7的三振率其實不錯，但被全壘打率高達1.6，導致防禦率也高達5.57，整體表現並不理想。今年季前洋基隊的5位輪值早已填滿，塞佛里諾、田中將大、派克斯頓(James Paxton)、哈普(J.A. Happ)和沙巴西亞的地位完全無法被撼動。由於赫曼不被認為該待在牛棚，所以原本被預期得從小聯盟出發，直到塞佛里諾和沙巴西亞相繼受傷，他才有機會成為洋基開季輪值的一員，沒想到就此成為陣中王牌。

田中將大本季年薪2200萬美元，在洋基先發投手中排名第一，但目前戰績只有2勝3敗...
田中將大本季年薪2200萬美元，在洋基先發投手中排名第一，但目前戰績只有2勝3敗、防禦率3.92。 美聯社
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為何名不見經傳的赫曼能夠突然成為洋基王牌？第一個關鍵在於他投球位置的改變，赫曼將球投在好球帶時，打者出棒的比例是61.5%，是美聯第四低。這表示他能夠將球投在好球帶邊緣，讓打者不出棒而搶下好球數。若球投在好球帶之外，他的引誘效果也相當好，打者出棒的比例達37.1%，高居美聯第一。

赫曼引誘效果最好的球路是曲球，這也是他今年成為王牌的第二大關鍵。赫曼主要有四種球路，分別為四縫線速球、伸卡球、曲球以及變速球，其中四縫線用量佔35.7%，曲球佔34.6%，後者的用量是美聯榜首。這顆極品的曲球讓打者的揮空率達21.1%，是他所有球路當中最高的；同時這顆曲球投進好球帶時還能愚弄打者，讓他們不出棒，44.2%的出棒率也是他的球路當中最低。這顆曲球無疑成為他的絕佳武器，是值得好好欣賞的藝術品。

赫曼的曲球威力強大，不但增加了他的三振能力，也讓他的被打擊率低到不可思議的.15...
赫曼的曲球威力強大，不但增加了他的三振能力，也讓他的被打擊率低到不可思議的.158。 美聯社
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第三個關鍵是赫曼大幅降低了被全壘打率。去年還是全壘打製造機的他，今年被全壘打率一舉降到美聯第七低的0.47。他能夠將傷害降到最低，各項數據自然也就漂亮了。

雖然球季才開打一個多月，赫曼今年也才投7場球，但26歲的他在洋基主力傷痛不斷時適時挺身而出，不但激勵人心，也讓洋基今年稱霸美聯東區充滿了希望。

洋基田中將大沙巴西亞

蔡政益

熱愛棒球與音樂的寫手，曾替多本運動刊物撰文，也為音樂網站寫稿，累積了多年的文字工作經驗。
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