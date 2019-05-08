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沙胖、克里夫李前例 克魯柏離開倒數計時？

2019-05-08 07:00陳志強

美國時間5月1日，印地安人交手馬林魚的跨聯盟賽事，安德森（Brian Anderson）的強襲球打中先發投手克魯柏（Corey Kluber）的右手，這球速度達102.2英里（約164.5公里），直接導致尺骨骨折，目前還沒明確歸期，但一般評估至少一個半月起跳，也就是說六月中下旬歸隊是合理且樂觀的推斷，而那時離交易大限已相當接近，或許印地安人有可能會考慮將克魯柏作為交易籌碼，以填補農場戰力。

印地安人名投克魯柏(右)在5月1日對馬林魚的比賽中被球打到，在隊醫的陪同下退場，...
印地安人名投克魯柏(右)在5月1日對馬林魚的比賽中被球打到，在隊醫的陪同下退場，後來檢查出尺骨骨折。 美聯社
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王牌先發即將道別？

克魯柏其實最早是教士2007年選進的球員，在2010年教士、印地安人、紅雀的三方...
克魯柏其實最早是教士2007年選進的球員，在2010年教士、印地安人、紅雀的三方交易中被換到印地安人。 2007 Bowman球員卡
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印地安人將兩屆賽揚強投交易走，並非難以想像的事情。畢竟十年前，印地安人也曾把當初的兩大王牌沙巴西亞（CC Sabathia）、克里夫李（Cliff Lee）先後交易走（分別是2008年和2009年）。球迷情感上雖然難以接受，但終究會明白人來人往都是有一定機率發生的必經之路。

更何況，鮮為人知的是，克魯柏當初就是透過交易來才到克里夫蘭的。

以一張喜怒不形於色的撲克臉令球迷印象深刻的他，彷彿球迷有記憶以來，他就是穿著印地安人球衣，在美聯中區大殺四方，然而他其實是教士農場出身的球員，只不過在2010年交易大限前，一宗印地安人、教士與紅雀的三方交易，使得尚在小聯盟的克魯柏被送往印地安人，這筆交易另外牽涉到的球員還有投手衛斯特布魯克（Jake Westbrook）、外野手路德威克（Ryan Ludwick）等人。當時的克魯柏在教士農場絲毫不起眼，連「TOP30」都榜上無名，後來能發光發熱，也讓印地安人在美中稱霸過一段光景。

印地安人畢竟是小市場球隊，過去沙巴西亞(右)和克里夫李(左)都曾被用來當做補強球...
印地安人畢竟是小市場球隊，過去沙巴西亞(右)和克里夫李(左)都曾被用來當做補強球隊用的交易籌碼。 2011 Topps 球員卡
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交易的可能性

然而，印地安人的分區連霸雄心，面臨嚴峻的挑戰，雙城自從美國時間4月27日以來，便獨居分區龍頭至今，目前領先印地安人3場勝差，雖然這樣的差距並不多，可包爾（Trevor Bauer）近況不佳，印地安人打線也尚未甦醒（打擊率美聯倒數第一、上壘率美聯倒數第二、長打率美聯倒數第一），並沒有足以樂觀的理由，而對手雙城近期又有砲手沙諾（Miguel Sano）即將歸隊，投打守環節皆不差的他們將增添競爭本錢。

2015年4月，克魯柏與印地安人簽訂五年延長合約，包括2020年和2021年的兩個球隊選擇權，也就是說，若是在今年季中交易走，新球隊還能有大約兩年半的控制權，且若急速衰退，只要球團不執行選擇權即可，並不會構成太大的財務負擔、佔據薪資空間。

克魯柏今年已33歲，儘管三振功力依舊，但本季的保送率和被安打率急速攀升，均速下滑，都是退化的跡象，以印地安人角度而言，若是在六月中時依然無法保持有競爭力的戰績，將克魯柏交易給需要補強輪值的球隊，是能發揮最大剩餘價值的一個操作。

在克魯柏急速衰退之前，他都還會有不錯的交易價值，印地安人應該不會白白浪費。 美聯...
在克魯柏急速衰退之前，他都還會有不錯的交易價值，印地安人應該不會白白浪費。 美聯社
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交易的可能對象

大聯盟今年啟用新制，取消了「831大限」，意味球隊「且戰且走」的時間大幅被壓縮，要補強或要出清戰力，都得在七月就布局、討論、物色人選，會不會造成交易時間點提早？值得觀察。

撇除很少發生的「同區交易」，有補強輪值需求的季後賽球隊，現下評估應有洋基、紅襪、勇士、小熊等隊。

洋基飽受傷兵所苦，塞佛里諾（Luis Severino）歸建遙遙無期；紅襪的先發投手群也不夠穩固，塞爾（Chris Sale）開季飄搖、伊瓦迪（Nathan Eovaldi）動手術、普萊斯（David Price）也剛進傷兵名單；勇士與小熊的投手群離季後賽都還談不上完整。

究竟今年的交易大限過後，克魯柏是否依然穿著印地安人的球衣站在投手丘奮戰，且讓球迷繼續關注。

印地安人克魯柏

陳志強

對明尼蘇達雙城的熱愛、對中信鯨隊的懷念，凌駕於世上所有事物的傻子。
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