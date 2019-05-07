MLB／大物新秀杉賽爾貨真價實 紅人未來主砲有影

2019-05-07 14:30 台灣醒報 台北報導



紅人很會養打者，超級新人杉賽爾出賽4場17個打數就敲出3轟，不愧大物新秀之名。 美聯社 分享 facebook

大聯盟紅人隊的大物新秀杉賽爾（Nick Senzel）出賽第4場就轟生涯首度雙響炮！

紅人隊日前才裁掉前明星外野手坎普（Matt Kemp)，就是為了替農場培育出的超級新人杉賽爾「讓路」，他並未花太多時間，就拿出驚人表現回報球隊的信任，今日在對上巨人4連戰最終場，前2度上場打擊都開轟，助紅人以12:4勝出，OPS超過1的杉賽爾領軍的紅人新打線將是重振戰績的關鍵。

杉賽爾領軍的暴力打線是關鍵

根據《MLB官網》報導，季初被寄與厚望的紅人開季打得淒淒慘慘，戰績目前在國聯中區墊底，打擊狀態慘淡、打擊率僅2成的老將坎普成為代罪羔羊，於日前被紅人裁掉，坎普所留下的中外野管區轉交到年輕強棒、全聯盟第5潛力股的新人杉賽爾。

而這位23歲的砲手並未辜負紅人高層的期待，杉賽爾在生涯第2場大聯盟出賽就轟出全壘打，若包含被敵方外野手皮拉的美技所沒收的深遠飛球，他其實能在該場就擊出雙響炮，不過，杉賽爾很快就讓生涯首度雙響炮成真；7日他在與巨人4連戰的最終賽大展神威，在首局與第2局都擊出陽春砲，最終紅人也靠著暴力打線，以12:4勝出。

據《Yahoo體育網》報導，杉賽爾有別於以往新人，他很快就適應大聯盟等級的投手，目前繳出的OPS指數飆破1，暫居團隊第一，相比於表現較差的坎普，杉賽爾顯然升級了團隊火力，搭配近年來蛻變成重砲的蘇亞雷斯(Eugenio Suárez)和從道奇交易來的法碼(Kyle Farmer)，若再等過往都有著重砲身手的瓦托(Joey Votto)、普伊格(Yasiel Puig)回神，紅人打線一字排開將非常嚇人，更是重振戰績的一大關鍵。

「投」痛問題

紅人目前雖在國聯中區墊底，但問題很明顯出現在投手群，只要解決「投」痛問題，靠著暴力打線要闖季後賽並非不可能。對此，《辛辛那提網》報導，專家建議紅人正視牛棚最大問題、終結者伊格拉西斯(Raisel Iglesias)，這位紅人培養的投手原本定位是先發，但轉任後援表現良好，被視為牛棚最穩的一環，今年卻大崩盤，雖已拿下6次救援成功，但也搞砸6次救援機會，狂吞5敗，防禦率快飆到5。

專家認為，紅人可以考慮簽下目前待業中的前紅襪終結者金布洛爾(Craig Kimbrel)，這位強投仍然高喊著要一筆媲美洋基給布里頓(Zach Britton)的合約，預計是3年、總值5200萬美元，專家說：「無論紅人願不願意在虧了一個月的情況，給金布洛爾喊的大合約，他們應該都會找個新人選，取代伊格阿西斯來關門。」

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