MLB／光芒捕蛇戰績全聯盟最佳 票房卻創新低

2019-05-07 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



光芒今天回到主場迎戰響尾蛇，在王牌史奈爾（Blake Snell）先發六局無失分的好投帶領下，以12：1大勝，不過目前以22勝12敗戰績笑傲全聯盟的他們，票房效應卻沒形成正比，這場的進場數僅8124人，創下本季新低。

史奈爾在前五局讓響尾蛇15上15下，挑戰完全比賽到了六局上兩人出局才破功，被第九棒的瓦嘉斯（Ildemaro Vargas）敲出第一支安打，最後他用83球投完六局退場，沒有保送，飆出九次三振。

史奈爾除了控球精準外，變化球也應用得宜，27顆曲球、21顆變速球和一顆滑球互相搭配，成功壓制多為右打的響尾蛇打線。

光芒打線力挺王牌，全場敲出13支安打，更在前三局打完取得7：0領先優勢，其中范姆（Tommy Pham）在二局下挹注滿貫砲，一口氣拉開比數，他在四打數有兩安打，還不是光芒最火燙的，賈西亞（Avisail Garcia）是四支三安打，帶有三分打點，在八局也貢獻一發兩分砲。

光芒開季以來穩居美聯東區龍頭，目前戰績又是全聯盟最佳，不過卻換不來更多球迷進場，今天的8124人觀眾數，是光芒球場自2017年來最低，當年兩場觀眾人數分別是6509人和7185人，是在歷經艾瑪颶風時期，就連2016年光芒百敗賽季，也只有四場比賽比今天的進場觀眾數還要少。