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MLB／功夫熊貓盜壘、開轟又登板無失分 114年來第一人

2019-05-07 05:41聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

紅人主場贏戰巨人的比賽充滿各種戲劇張力，先是因為蜜蜂大亂造成開打時間延誤，接著大物新秀杉賽爾（Nick Senzel）前兩局就為地主扛出兩發陽春砲，而巨人「功夫熊貓」山多瓦（Pablo Sandoval）也在回敬全壘打後，在比數大幅落後下登板後援一局無失分，最終紅人在一陣混亂後以12：4大勝。

巨人「功夫熊貓」山多瓦在六局上擊出三分砲。 美聯社
巨人「功夫熊貓」山多瓦在六局上擊出三分砲。 美聯社
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這個四連戰系列賽的最終戰於當地下午開打，雖然天氣晴朗，但球場上滿是蜜蜂群聚讓開賽時間延遲了18分鐘，紅人球員迪崔克（Derek Dietrich）甚至加入「驅蜂」的行列，穿著一身白色的防護衣，揹上藥水走到場上幫忙到處噴灑。

「蜜蜂之亂」成了這場混戰的前菜，昨天開賽靠著連三轟在第一局得到四分的紅人，今天又先搶到五分優勢，首局他們就打了九個人次，其中杉賽爾和蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）分別開出陽春全壘打和兩分砲。

四天前才升上大聯盟的杉賽爾展現角逐國聯新人王的決心，今天擔任開路先鋒的他，二局下補上另一支陽春砲，連兩打席開轟，寫下生涯第一次單場雙響，也將本季產量很快推進到三轟。

巨人先發投手波默蘭茲（Drew Pomeranz）只撐1.2局就掉七分退場，提早啟動的牛棚在六局下也遇到麻煩，范迪特（Pat Venditte）和如戴森（Sam Dyson）兩人聯手讓紅人上場11人次，尤其一共投出四個觸身球，追平大聯盟半局紀錄。

上一次有球隊在一局內丟到四名打者已經是1893年的事，當時是海盜砸波士頓勇士，巨人今天成為百年來第一支，也讓紅人趁勢在這個半局再取五分。

眼見勝負已經毫無懸念，巨人在八局下派上山多瓦投球，他雖然也用觸身球開場，但在一出局後製造出雙殺，形成變相三上三下；曾在二局上盜三壘、並在六局上開出三分砲的他，成為1900年以來第二位，在一場比賽裡完成開轟、盜壘和投球無失分的的球員，另一位也是巨人球員，而且在1905年也是對上紅人，馬修森（Christy Mathewson）曾有同場完封、盜壘和開轟的神級演出。

寫下如此難得的成就，山多瓦賽後表示，「投球並不簡單，但對我來說卻滿簡單的，因為我根本不在乎。」

紅人巨人
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