MiLB／黃暐傑下放3A 但被教頭評價有趣

2019-05-06 14:38 中央社 台北6日電



雖然被下放3A，但總教練伍華德對黃暐傑印象不錯，直稱他很「有趣」。 美聯社 分享 facebook

旅美遊騎兵隊投手黃暐傑，今天被下放小聯盟3A，本季大聯盟出賽2場，防禦率2.70，儘管出賽數不多，但總教練伍華德對黃暐傑印象不錯，直稱黃暐傑很「有趣」。

遊騎兵隊今天宣布將黃暐傑下放小聯盟3A，空出位置給先前受傷的左投史麥利（Drew Smyly）。

黃暐傑4月24日就是因先發投手史邁利肩傷，生涯首度升上大聯盟，當天生涯大聯盟初登板，投2.1局被敲3安，失掉2分（1分自責分），賽後遭下放。隔不到三天，遊騎兵又出現傷兵，牛棚人手不足，再拉黃暐傑上大聯盟待命，今天二度遭下放。

黃暐傑目前為止大聯盟出賽2場，總計投3.1局被敲4支安打，投出2次保送、1次三振，失掉2分（1分責失分），防禦率2.70。

儘管黃暐傑在大聯盟出賽場次不多，但總教練伍華德（Chris Woodward）對他印象不錯，他稱讚黃暐傑表現比春訓的時候好，評價黃暐傑「很有趣」。

伍華德解釋，黃暐傑有很多武器球， 其中最好的是變速球，他也有很出色的速球，球速落在150公里至152公里左右，球的轉速很好，變速球替他加分，他能有效控制曲球和滑球，但有趣的地方在於，黃暐傑對左、右打者製造出局數的效果平均，這並非很多球員可以做到。