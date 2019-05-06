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MLB／紅襪本周前進白宮見川普 教頭和MVP都不去

2019-05-06 10:17聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

紅襪總教練柯拉決定不隨紅襪進白宮見總統川普。 美聯社
紅襪總教練柯拉決定不隨紅襪進白宮見總統川普。 美聯社
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紅襪四天後就要趁著休兵日，以世界大賽冠軍的身分拜訪白宮，一直不表態是否出席的總教練柯拉（Alex Cora）今天終於給出答案，他決定不會率隊前往。

柯拉指出，家鄉波多黎各尚未從2017年瑪莉亞颶風的摧殘中走出，是他拒絕到白宮和美國總統川普（Donald Trump）會面的主因，「如同大家所知，波多黎各對我很重要，這個冬天我花了很多時間在家鄉拜訪親友，很不幸地我們依舊過得水深火熱，缺乏一些基本的民生需求，有些電力仍沒回復，房子和學校也依舊荒廢，都過一年半了。」

柯拉去年成為史上第一位率隊拿下世界大賽冠軍的波多黎各籍總教練，他將加入美聯MVP貝茲（Mookie Betts）、布萊德利（Jackie Bradley Jr.）、波賈茲（Xander Bogaerts）、狄佛斯（Rafael Devers）、普萊斯（David Price）、維拉茲奎茲（Hector Velazquez）和瓦茲奎茲（Christian Vazquez）的留守行列，是第八名宣告拒訪白宮的紅襪成員。

柯拉決定用行動和家鄉站在同一陣線，希望換來美國政府的重視，「雖然他們有提供幫助了，但重建之路還很長，這是我們的現實生活，這時候我實在很難參加慶祝，寧願選擇不去。」柯拉表示紅襪球團也能理解他的決定。

值得一提的是，我國好手林子偉雖然目前還留在紅襪陣容，但因膝蓋傷勢被放進十天受傷名單，會不會隨行前往白宮、成為台灣第一位接受美國總統會見的台灣球員，值得注意。

紅襪世界大賽林子偉
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