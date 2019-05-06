MLB／天使總管信心加持 大谷9天內客場復出

2019-05-06 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



有總管艾普勒背書，看來大谷提前站上打擊區的機率不低。 路透 分享 facebook

大谷翔平究竟哪一天復出亮相，天使總管艾普勒（Billy Eppler）也來透露想法，他認為接下來的客場九連戰就有望看到大谷前來助陣，「我們希望這趟征途就能讓他歸隊，但他必須通過每道進展，所以我們在這之前不會多說什麼，還有事情得留心。」

天使明天起的三個系列賽將依序面對老虎、金鶯和雙城，意即大谷翔平最快三天內趕到底特律和天使「合流」；正尋求從韌帶置換手術（Tommy John）復出的他，今天已經投入模擬賽，過去十天也進行完50打席的實戰打擊練習。

天使先前曾表示大谷翔平只需40打席的練習就可以宣告復出，不過艾普勒今天解釋，從沒硬性規定的數字，大多數球員在春訓也都調整40打席以上，天使也無異，「基本上我們想要球員練個50打席以上，40只是一般球員的低標，所以不該成為目的地，重點是讓大谷提升到每位球員在春訓的程度。」

「二刀流」的大谷翔平今年回歸後只打不投，將擔任天使指定打擊，而且上場時都會帶上護具保護右手肘，幾天前他才剛練習如何戴著護具滑壘，艾普勒說，「賽場上千變萬化，無法預估球從何而來，我們一直跟他強調要小心，我們也會小心的。」

天使總教練奧斯穆斯（Brad Ausmus）之前曾指出，大谷翔平會留到本月18日起的主場賽事才復出，不過後來又改口這周的客場之旅「可能」會讓他解除封印，現在有艾普勒背書，看來大谷提前站上打擊區的機率不低。