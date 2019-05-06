親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
中職30年
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

科研女神為何赴美當院士？陸學界有問題？論戰引爆！

「抖手扁」7劍出鞘 藍綠橘通殺 只有1人金鐘罩…

運動筆記【評測】多層次加壓，穩固肌群：巴迪蔓BodyVine運動壓縮短褲+超肌感貼紮小腿套，體驗實測【賽事】永豐銀行摩曼頓女力路跑 今下午熱鬧開跑
健行筆記水漾森林拍婚紗合歡北峰、尖山、克難關賞花趣-2019合歡杜鵑花季續集
NBA賽事精華- 勇士 vs. 火箭 (5月5日)今日五大好球 (5月5日)

MLB／傷癒首場先發就致勝轟 葉力奇第15發出爐

2019-05-06 08:57聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

葉力奇（Christian Yelich）走出背傷重返先發陣容第一天，就用超大發的全壘打宣告回歸，他在三局下的兩分砲不但為個人本季第15轟，還是釀酒人此役的勝利打點，幫助球隊終場以3：2橫掃大都會

葉力奇去年直到7月底才收穫第15轟，今年賽季開打一個多月就趕上進度，這位傷癒復出的現任國聯MVP說，「我這球抓得很好，很高興能回來。」

根據Statcast，葉力奇砲轟大都會先發投手瓦加斯（Jason Vargas）的這一球，飛行距離440呎是他本季最遠的全壘打，球離棒瞬間速度為110.5哩也是他今年第二，完全看不出因為下背痠痛近一周未先發，只在昨天的18局大戰代打一打席。

加上今天出爐的主場第14轟，葉力奇重新獨居大聯盟全壘打王的寶座，領先道奇強打的貝林格（Cody Bellinger）一支，隊友肯恩（Lorenzo Cain）直說，「這傢伙太驚人了，難以置信，能重新擁有他回來跟我們一起打球真好，他做出最佳表現，不是全壘打就是安打。」

戴維斯（Zach Davies）在葉力奇護航下收到第四勝，他今天7.2局投球掉兩分，成為2012年葛蘭基（Zack Greinke）之後，賽季前四場主場先發都只掉兩分以下的釀酒人先發投手，今天他也用了118球寫下個人生涯新高。

葉力奇大都會
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

光芒兩大新星帶頭衝 力壓基襪奪冠不是夢

2019-05-06 07:00

MLB／紅人連3球開轟 前次紀錄有道奇郭泓志

2019-05-06 07:59

MLB／10天只投1局 遊騎兵傷癒歸隊黃暐傑下放3A

2019-05-06 07:33

MLB／墨西哥海外賽開轟 普荷斯2千打點差1步

2019-05-05 17:43

MLB／今日戰績表 小葛雷諾生涯首打點出爐

2019-05-05 15:51

MLB／布勞恩延長18局再見安：輸球就像吞10敗

2019-05-05 15:22

MLB／釀酒人主場最長戰役 布勞恩終結18局惡鬥

2019-05-05 14:39

MiLB／江少慶連兩場投滿六局 失五分無關勝敗

2019-05-05 12:33

MLB／紅襪連10打席敲安 林子偉7日檢查傷勢

2019-05-05 11:13

MLB／首轟被超美技沒收 紅人新秀敲更遠復仇

2019-05-05 10:29

MLB／4局丟5分無關勝負 達比修：伸卡球丟太多

2019-05-05 09:56

MLB／生涯首度到墨西哥出賽 楚奧特：意義重大

2019-05-05 08:08

MLB／洋基星戰日 沙巴西亞化成尤達大師發公仔

2019-05-05 07:00

MLB／紅人釋出老將坎普 中外野轉交23歲新秀

2019-05-05 06:40

MLB／盜壘扭到左膝 林子偉進傷兵名單

2019-05-05 00:03

MiLB／胡智為本季首勝 王維中拿中繼點

2019-05-04 14:56

MLB／林子偉初檢左膝扭傷 確定進10天傷兵名單

2019-05-04 12:02

MLB／菊池雄星7局飆10K 隊友熄火無緣勝投

2019-05-04 11:36

MLB／塞爾5連敗後終收首勝 林子偉左膝傷退

2019-05-04 11:30

MLB／洋基傷兵抓交替 安都哈歸隊換派克斯頓受傷

2019-05-04 10:41

MLB／陳偉殷中繼連3場無失分 800K倒數剩5K

2019-05-04 10:40

MLB／大谷4天後復出？ 天使教頭：有可能

2019-05-04 10:00

MLB／滑壘受傷 林子偉扛先發中外野卻提早傷退

2019-05-04 09:09

不老戰士一壘側站崗 麥凱一站就是34年

2019-05-03 07:00

一代強打瓦托終於退化 這次不只是單純低潮

2019-05-03 07:00

小葛雷諾空降第四棒 藍鳥是在揠苗助長

2019-05-01 07:00

滾球型投打都不吃香 凱柯、林子偉全受害

2019-04-30 07:00

重建中遊騎兵怪咖多 賈羅極端打法無人可比

2019-04-26 07:00

達比修該如何恢復王牌身手？調整球種就有機會

2019-04-26 07:00

農場養出頂級新秀配馬恰多 教士不再陪公子打球

2019-04-25 07:00

開季亂了步調 陳偉殷遇生涯最大危機

2019-04-24 07:00

他們與出局的距離 葉力奇、貝林格弱點解析

2019-04-24 07:00

「基瘟」發作整隊掛一半 洋基開始物色補強人選

2019-04-22 07:00

大聯盟開季全壘打爆量 可望打破2017年紀錄

2019-04-19 07:00

米克拉斯效應 過水日韓投手倍受關注

2019-04-17 07:00

年老高薪低表現 陳偉殷、戴維斯成典型惡例

2019-04-15 07:00

阿隆索強勢問鼎新人王 將成大都會新看板球星

2019-04-11 07:00

完全打擊+連三場開轟 雙城慧眼識英雄

2019-04-10 07:00

紅襪陷入重大危機 升上林子偉後還須更多改變

2019-04-08 07:00
看更多

熱門文章

NBA／罕見禁區失手7球 柯瑞解釋最後灌籃決定

2019-05-05 13:39

NBA／哈登飆41分 火箭延長賽壓勇士開胡

2019-05-05 11:23

NBA／背部不適出賽成疑 林書豪先當弟弟粉絲

2019-05-05 13:08

NBA／攻守都優於勇士 柯爾：火箭配得上勝利

2019-05-05 15:08

NBA／化身影子致勝功臣 火箭上下力讚塔克

2019-05-05 17:30

NBA／豐腴體態挺過65分鐘 約柯奇回應質疑

2019-05-05 10:05

NBA／魔術強森突然請辭 詹姆斯當下難以置信

2019-05-05 16:19

NBA／西蒙斯高EQ回應罰款 教頭給肯定

2019-05-05 09:45

NBA／保羅助攻失誤比下降 湯普森：有趣的挑戰

2019-05-05 11:08

NBA／泰隆魯接湖人兵符？ 勒夫：很好的決定

2019-05-05 12:05

NBA／格林生涯第28次大三元 勇士首度吞敗

2019-05-05 14:00

NBA／柯瑞手感冷 不拿脫臼當藉口

2019-05-05 14:13

NBA／哈登視線不清依然飆分：打出侵略性

2019-05-05 13:43

NBA／雷納德39分扳平戰局 林書豪又被冷凍

2019-05-06 07:32

中職／王勝偉再見二壘打退猿 兄弟6連勝

2019-05-05 18:07

日職／王柏融恢復打擊練習 4球飛越柵欄

2019-05-05 17:08

MLB／紅襪連10打席敲安 林子偉7日檢查傷勢

2019-05-05 11:13

NBA／約柯奇揮肘爭議 金塊主帥：他不是這種人

2019-05-05 17:01

NBA／稱泰隆魯非最佳人選 洛時：湖人別無選擇

2019-05-05 17:52

日職／陽岱鋼替補獲2保送 坂本勇人助巨人逃敗

2019-05-05 17:09

中職／索沙讓人想起克力士 快槍俠讓比賽更好看

2019-05-06 07:00

NBA／總教練慢慢找 騎士面試黑衫軍助教

2019-05-05 10:51

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-05 11:16

長濱金剛馬拉松有洋蔥 跑友助她與腦麻兒跑完21公里

2019-05-05 21:10

跑給車子追！Wings for Life World Run 線上直播

2019-05-05 16:35

日職／王柏融退出打擊榜前10 打點仍居洋聯第9

2019-05-05 20:31

MLB／首轟被超美技沒收 紅人新秀敲更遠復仇

2019-05-05 10:29

MLB／4局丟5分無關勝負 達比修：伸卡球丟太多

2019-05-05 09:56

MLB／布勞恩延長18局再見安：輸球就像吞10敗

2019-05-05 15:22

光芒兩大新星帶頭衝 力壓基襪奪冠不是夢

2019-05-06 07:00

中職／「抗壓性還滿好的」 王勝偉再見安

2019-05-05 23:59

路跑／為不能跑的人而跑 戴資穎目標10公里

2019-05-05 21:16

SBL／蔣淯安23分無用 富邦5分差收2連勝

2019-05-05 21:27

長濱雙浪金剛馬拉松 近2千名跑者奔馳在稻浪間

2019-05-05 18:16

NBA／眼傷照飆41分 哈登領火箭升空

2019-05-05 23:50

中職／兩分打點安打KO悍將 買嘉儀MVP等好久

2019-05-05 18:40

網球／謝淑薇馬德里落馬 梁恩碩岐阜無緣首冠

2019-05-05 12:38

日職／傷後首練習 王柏融盼札幌復出

2019-05-05 23:59

MLB／今日戰績表 小葛雷諾生涯首打點出爐

2019-05-05 15:51

MiLB／江少慶連兩場投滿六局 失五分無關勝敗

2019-05-05 12:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top