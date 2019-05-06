MLB／傷癒首場先發就致勝轟 葉力奇第15發出爐

2019-05-06 08:57 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



葉力奇（Christian Yelich）走出背傷重返先發陣容第一天，就用超大發的全壘打宣告回歸，他在三局下的兩分砲不但為個人本季第15轟，還是釀酒人此役的勝利打點，幫助球隊終場以3：2橫掃大都會。

葉力奇去年直到7月底才收穫第15轟，今年賽季開打一個多月就趕上進度，這位傷癒復出的現任國聯MVP說，「我這球抓得很好，很高興能回來。」

根據Statcast，葉力奇砲轟大都會先發投手瓦加斯（Jason Vargas）的這一球，飛行距離440呎是他本季最遠的全壘打，球離棒瞬間速度為110.5哩也是他今年第二，完全看不出因為下背痠痛近一周未先發，只在昨天的18局大戰代打一打席。

加上今天出爐的主場第14轟，葉力奇重新獨居大聯盟全壘打王的寶座，領先道奇強打的貝林格（Cody Bellinger）一支，隊友肯恩（Lorenzo Cain）直說，「這傢伙太驚人了，難以置信，能重新擁有他回來跟我們一起打球真好，他做出最佳表現，不是全壘打就是安打。」

戴維斯（Zach Davies）在葉力奇護航下收到第四勝，他今天7.2局投球掉兩分，成為2012年葛蘭基（Zack Greinke）之後，賽季前四場主場先發都只掉兩分以下的釀酒人先發投手，今天他也用了118球寫下個人生涯新高。