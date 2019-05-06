MLB／紅人連3球開轟 前次紀錄有道奇郭泓志

2019-05-06 07:59 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



紅人這系列賽對上巨人，在前兩戰扛出八支全壘打後，今天首局再添三轟，而且特別的是，他們不只連三打席開轟，更是連三球送出牆，寫下大聯盟近12年首見。

巨人先發投手薩馬甲（Jeff Samardzija）一開賽就淪為苦主，先是讓開路先鋒瓦托（Joey Votto）安打上壘，下一棒蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）在球數零好一壞時敲出右外野兩分彈，打響第一砲。

沒有等球的溫克（Jesse Winker）一上來看到內角卡特球就出手，接力打出中外野陽春砲，薩馬甲的再下一球是滑球，同樣被第四棒的迪崔克（Derek Dietrich）揮到右外野看台，今天投完前面七顆球就讓他掉了四分。

根據運動統計單位Elias Sports Bureau，大聯盟上次連轟三球是2007年的道奇，對上大都會時由貝特米（Wilson Betemit）、坎普（MattKemp）和郭泓志聯手締造。

蘇亞雷斯上個月才和坎普（Matt Kemp）、薛布勒（Scott Schebler）合演連三轟，當時投手正是馬林魚台將陳偉殷，不過現在坎普已遭紅人釋出，薛布勒也下放3A。

紅人雖然有個轟轟烈烈的開局，但之後連掛七顆鴨蛋，直到九局下才再添一分；巨人靠著波西（Buster Posey）、克勞佛（Brandon Crawford）開轟逆轉，終場以6：5逆轉紅人，薩馬甲最後撐完五局無關勝負。