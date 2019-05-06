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光芒兩大新星帶頭衝 力壓基襪奪冠不是夢

2019-05-06 07:00tyruschen

目前戰績21勝12敗的光芒暫時領先美聯東區兩位老大哥洋基（18勝14敗）及紅襪（16勝18敗），是今年開季的一大驚奇。雖說上一季光芒也出人意料地拿下90勝，但根據季前的戰力評測，今年光芒實力頂多在85勝左右，距離紅襪及洋基仍有不小的距離。再加上去年賽揚獎得主史奈爾（Blake Snell）四月中陰錯陽差受傷，傷癒復出又連兩場先發表現不佳。然而兩位去年才加入光芒陣中的年輕小將——先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）及二壘手勞伊（Brandon Lowe）適時挺身而出，不但成為致勝的兩大功臣，而且分別勇奪四月份最佳投手及最佳新人的榮耀。

光芒在今年開季能打得如此出色，與先發投手葛拉斯諾(左)與二壘手勞伊(右)的優異表...
光芒在今年開季能打得如此出色，與先發投手葛拉斯諾(左)與二壘手勞伊(右)的優異表現有很大的關係。 2019 Topps Gypsy Queen球員卡
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人高馬大的葛拉斯諾是目前聯盟中身高前三高的投手（203公分），平均時速96-97英哩的速球同樣高居先發投手前三名，而且由於他投球的跨步幅度極大，因此速球的進壘速度只有紅雀的新一代火球男希克斯（Jordan Hicks）差可比擬。再加上葛拉斯諾還能投得一手好曲球，因此自進入海盜農場開始就一直是倍受期待的超級新秀。

但葛拉斯諾也跟許多體型高大的投手有著相同的毛病：控球不佳。自2016年升上大聯盟後每九局保送次數年年都在5以上。直到去年季中被光芒用先發投手阿契爾（Chris Archer）以一換三交易到坦帕灣後，葛拉斯諾狂野不羈的速球才開始找到準星。本季他投球進好球帶的比例高達50.1，遠高於新人年的42.6%，而且名列全大聯盟第三。不僅如此，葛拉斯諾這一季還增加了第三球種——全大聯盟最快變速球的使用比例，而且成效相當良好。憑藉著這三項強大的武器，葛拉斯諾不但成為第一位拿下6勝（0敗）的投手，防禦率1.47也暫居美聯第一。更重要的是，葛拉斯諾的每九局保送次數1.47及三振四壞比6.57分居美聯一、二名，充分顯示他的優異表現是來自實實在在的進步，足以繼續保持下去。

葛拉斯諾去年季中被換到光芒之後，已經開始修正他的投球方式，本季在控球大幅改善之後...
葛拉斯諾去年季中被換到光芒之後，已經開始修正他的投球方式，本季在控球大幅改善之後，一躍成為目前最火熱的先發投手。 美聯茉
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勞伊的資歷比葛拉斯諾更淺，在大聯盟的出賽場次還不滿半季，但在球季開打前他卻是光芒少數能登上頭條新聞的人物之一。原因無他，只因為當時只有三年職棒資歷、僅打過43場大聯盟比賽的勞伊竟能獲得光芒一紙6年2400萬美金的長約。雖說勞伊在光芒農場的表現確實不錯，但在許多媒體的百大新秀榜單裡根本從未出現過他的名字。直到去年從2A、3A一路升上大聯盟打出名堂後，Fangraph及Baseball America兩家網站才分別將他列為第46及93名。目前勞伊的表現確實不負光芒高層厚望，OPS .945不但是全隊第一而且高居美聯第十。

光芒之所以願意下賭注在勞伊身上，看重的是他全方位的打擊能力。勞伊已連續兩年在小聯盟擊出54支長打，去年在2A及3A更合計擊出22發全壘打，OPS高達.949。升上大聯盟後依舊火力四射，239個打數就又擊出29支長打，其中包括13支全壘打，長打率是高水準的.510。加上從進階數據來看，不論他的擊球初速或結實擊中率都屬前段班，唯一美中不足的是頻揮大棒隨之而來的三振——今年三振率33.1%高居美聯第四。但勞伊同時又擁有許多年輕球員欠缺的保送能力，他在小聯盟三年的上壘率高達.374，升上大聯盟後保送頻率也能維持過往的高水準。除此之外勞伊還擁有水準之上的速度，雖說在守備上仍有待加強，但這點並不減少他能做出的巨大貢獻。目前勞伊的進階數據WAR 1.5既是全隊第一，也是全大聯盟二壘手中最高的，足見光芒的慧眼識英雄。

光芒眼光精準，願意與尚未打出名堂的勞伊簽下長約，果然本季一開始就有高水準的演出。...
光芒眼光精準，願意與尚未打出名堂的勞伊簽下長約，果然本季一開始就有高水準的演出。 美聯社
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光芒能夠在季初打出如此出色的成績，當然不光只靠少數一兩位球員的貢獻。去年冬天光芒難得花了大錢簽下的老先發投手摩頓（Charlie Morton）仍維持著過去兩年的高三振能力，防禦率2.52及每九局三振次數10.98不讓葛拉斯諾專美於前，分居美聯第六及第七。跟葛拉斯諾一同被從海盜交易到光芒的米德斯（Austin Meadows）開季表現更是一鳴驚人，20場比賽下來OPS高達1.097，可惜因拇指拉傷，最快要到五月中才能重返球場。除此之外，去年交易來的外野手范姆（Tommy Pham）、一壘手崔志萬以及年輕的古巴籍球員迪亞茲（Yandy Diaz）也都有相當不錯的打擊表現。投手方面光芒的團隊防禦率2.99更是遙遙領先各隊位居全大聯盟第一。

韓籍打者崔志萬本季成為光芒主力一壘手和第三棒打者，可望打出進軍大聯盟後的代表作。...
韓籍打者崔志萬本季成為光芒主力一壘手和第三棒打者，可望打出進軍大聯盟後的代表作。 美聯社
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自2006年年輕的傅利曼（Andrew Friedman）接任GM開始，光芒就一直靠先進的數據分析及思維屢有佳作。儘管身處四戰之地的美聯東區，他們曾在六年內四度打進季後賽及一次世界大賽，不得不說是相當驚人的成就。只可惜佛州球迷並不領情，在光芒戰績最好的那幾年內，主場觀眾數也從未突破兩百萬大關，從來就是聯盟中的末段班，就連想要搬至新球場的計畫也一再胎死腹中。靠多筆慧眼獨具的交易，本季光芒終於又打造出一隻足以力壓洋基與紅襪的勁旅。但願在他們邁向季後賽甚至是冠軍的過程中，能看到更多的本地球迷一同來共襄盛舉。

古巴

tyruschen

Baseball is like church. Many attend, few understand.

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