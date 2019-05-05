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MLB／墨西哥海外賽開轟 普荷斯2千打點差1步

2019-05-05 17:43台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

普荷斯第6局揮出的陽春砲，不只把個人生涯全壘打數推進到638支，離兩千打點只差1...
普荷斯第6局揮出的陽春砲，不只把個人生涯全壘打數推進到638支，離兩千打點只差1分。 路透
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MLB準名人堂等級球星普荷斯隨時可能寫紀錄，最快6日在墨西哥達標2000打點！天使強棒普荷斯5日墨西哥的海外賽事中面對太空人隊，雖然球隊以2:14慘遭痛宰，但普荷斯第6局揮出的陽春砲，不只把個人生涯全壘打數推進到638支，離兩千打點只差1分，若下一戰就達標，不只代表在海外戰達成紀錄的特別，更將成為開始統計打點以來，史上第3位兩千打點的球員。

第三位達標兩千打點

根據《路透社》報導，天使隊自4日起與太空人移到海外比賽，場地是墨西哥的蒙特瑞市，而這個系列賽看點除了本季大聯盟第二次海外戰外，天使39歲重砲普荷斯隨時可能寫下兩千打點紀錄更令人期待。

普荷斯5日很快就擊出陽春砲，把紀錄推到僅剩一步之差（1999分），他最快能在6日的球賽中加入「兩千打點俱樂部」。依照Elias Sports的說法，正式的打點紀錄是從1920年開始，因此目前毫無疑問地兩千打點俱樂部成員只有排行第一、2297分的漢克阿倫，以及前洋基禁藥金童A-Rod（2086分），普侯斯被看好能成為第3位達標成員。

未來名人堂球員

此外，據《MLB官網》報導，普荷斯5日擊出的陽春砲是他生涯第638轟（本季第5轟），目前仍處於史上第6，距離第5名的傳奇球星梅斯還差22轟，現實面來說，普荷斯與天使的10年合約能讓他打到2021年，但隨著近年來的衰退，他能否一直拿到足夠的打數，則是他追上老前輩紀錄的關鍵。

無論普荷斯最終能否打進史上全壘打前5名，又或能否在打點榜上超越A-Rod，都不會影響這名傳奇重砲的歷史地位，手握三千安、兩千打點（理論上已準備發生）及600轟，無一不是名人堂的默認標準，而普荷斯全部達標（甚至僅用19個賽季就超前進度），未來的名人堂席次看來已是板上釘。

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