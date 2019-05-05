MLB／紅襪連10打席敲安 林子偉7日檢查傷勢

2019-05-05 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



紅襪單局連10打席敲出安打，締造難得紀錄。 美聯社 分享 facebook

紅襪隊今天全場敲出20支安打，以15：2擊敗白襪，其中10支安打集中在同一局，而且是連10打席敲出，締造難得紀錄，是大聯盟九年來第一次；被放入傷兵名單的台灣好手林子偉，要到7日才會進行詳細檢查。

白襪先發投手班諾洛斯（Manny Banuelos）前2.2局完全沒被敲出安打，不過3局上兩出局後，紅襪隊從捕手瓦茲奎茲（Christian Vazquez）開始，連10打席敲安，其中包括三發全壘打，單局攻下九分，也把班諾洛斯打退場。

這是大聯盟自2010年7月31日洛磯隊後，再次有球隊在單局敲出連續10支安打，當時的洛磯連續11打席敲安則是大聯盟紀錄，而先發九棒在同一局全部都有安打、得分，則是自2011年7月31日的洋基隊後第一次。

努尼耶茲（Eduardo Nunez）剛從傷兵名單歸隊就開轟，總計六打數一安打，超級新秀查維斯（Michael Chavis）敲出雙響砲，波賈茲（Xander Bogaerts）也有兩分砲演出。

紅襪先發投手羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）投六局被敲六安、失一分，拿下個人三連勝，在他近五場的先發中，紅襪打線幫他打下47分，最終也都獲得勝利。

林子偉昨天盜壘時扭傷左膝，被球隊放入10天傷兵名單，總教練柯拉（Alex Cora）表示，預計周一（美國時間）回到波士頓後再接受檢查，「情況到時候才會比較明朗。」