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MLB／4局丟5分無關勝負 達比修：伸卡球丟太多

2019-05-05 09:56聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

達比修四局被敲六支安打、丟五分。 美聯社
達比修四局被敲六支安打、丟五分。 美聯社
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小熊在主場迎戰紅雀，日籍投手達比修有的本季第七場先發卻無法延續上一戰優質先發的表現，第五局一個出局數都沒拿到就被換下場，總共丟掉五分，靠著捕手搭檔戴維斯（Taylor Davis）的滿貫砲加持才得以無關勝負作收，終場所屬的小熊以6：5險勝紅雀。

達比修有五局上一開始就連投兩個保送，只用81球的他立刻被換下場，還好造成的危機靠著牛棚守住，讓他今天成績停留在四局被敲六支安打、丟五分，包含挨了馬丁尼茲（Jose Martinez）二局上的陽春砲。

小熊總教練麥登（Joe Maddon）評論達比修有今天的表現，「老實說我認為他本來投得不錯，一開賽挺好的，即便被馬丁尼茲全壘打，但我當時寧願看到挨轟也不要保送。」

達比修有此役依舊有控球問題，雖然送出四個三振，但也有五個保送，他說，「我們原本有個作戰計畫，我真的對我的伸卡球感覺很好，但我今天用太多了。」今年目前為止戰績兩勝三敗，防禦率5.79。

麥登認為達比修有可以讓打者擊出滾地球，投得並不差，戴維斯也替他講話，「我想達比修真的投得很好，只是結果會誤導沒看比賽的人，我認為他事實上球質都很不錯。」

戴維斯是在四局下貢獻滿貫砲，紅雀先發投手瓦卡（Michael Wacha）故意保送史瓦柏（Kyle Schwarber）後，戴維斯瞄準第一顆球就出棒，擊出中、左外野滿貫全壘打，成為大聯盟史上第七位、小熊隊史第一位，生涯首轟就是追平滿貫砲的打者。

小熊憑藉八局下貝茲（Javier Baez）的致勝陽春砲脫穎而出，不只收下近來六連勝，也是23場比賽以來的第17場勝利，距離國聯中區龍頭的紅雀剩下0.5場勝差。

小熊隊達比修有戴維斯

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