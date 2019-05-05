MLB／生涯首度到墨西哥出賽 楚奧特：意義重大

2019-05-05 08:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



大聯盟本季第三度到墨西哥進行賽事，天使與運動家今起在蒙特雷市（Monterrey）進行二連戰，天使隊球星楚奧特（Mike Trout）表示：「這對我們意義重大。」

大聯盟前兩次移師墨西哥，分別是3月時響尾蛇與洛磯的春訓熱身賽、4月紅雀對紅人例行賽，楚奧特說：「經過旅途來到這裡，推廣大聯盟棒球，對這項運動很重要，能讓更多人參與。」

為了適應當地人工草皮，天使隊昨天下飛機沒多久就到球場練習，對於明明是主場卻未享有場地熟悉的優勢，楚奧特表示：「我不認為如此，我很期待觀眾進場加油，在原本的主場打球當然對我們很重要，但這會是一場刺激的比賽。」

過去雖然曾與家人到墨西哥旅遊，不過在這邊打球還是楚奧特的初體驗，他表示，天使隊主場有不少墨西哥球迷，「如果有球迷不能到天使隊主場，卻能在家鄉看到我們打球，對他們來說應該意義重大，對我們也是意義重大。」

天使隊投手卡希爾（Trevor Cahill）則對海外戰相當熟悉，今天先發的他成為史上第一位在四個國家出賽過的大聯盟球員，過去曾以大聯盟球員身分在澳洲、加拿大出賽，卡希爾表示：「這次距離近多了，但要做的事還是一樣，上場取得出局數。」