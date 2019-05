MLB/洋基星戰日 沙巴西亞化成尤達大師發公仔

2019-05-05 07:00 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



洋基隊老將沙巴西亞(CC Sabathia)化妝成尤達大師,站在球場入口迎接球迷。 圖/擷取自洋基隊推特 分享 facebook 「願原力與你同在。」洋基今天在主場舉辦星際大戰日,賽前老將沙巴西亞(CC Sabathia)特效化妝成電影角色尤達大師,站在其中一個入場口迎接球迷,還親自發送他的星戰主題搖頭公仔。

全球星戰迷在5月4日這天陷入熱潮,原因是5月4日的英文「May the Fourth」發音接近電影名言「願原力與你同在」(May the Force be with you),洋基也趁機舉辦主題日,將剛剛寫下3000K成就的沙巴西亞打扮成198公分的尤達大師。

不只穿上尤達大師的服裝,沙巴西亞臉上也化著特效妝,過去他就曾提及自己是星戰的死忠粉絲,和父親一同進電影院開啟了他的星戰世界,現在他的兩個小孩也成了第三代的星戰迷。

洋基在開賽前請來星戰角色黑武士、風暴兵等進場遊行,沙巴西亞雖然卸妝後沒有一同入列,但他今天可是以一身尤達大師妝扮開車到洋基球場。