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MLB／紅人釋出老將坎普 中外野轉交23歲新秀

2019-05-05 06:40聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

坎普（Matt Kemp）遭紅人隊釋出。 美聯社資料照片
坎普（Matt Kemp）遭紅人隊釋出。 美聯社資料照片
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又有一名老將面臨中年失業。紅人今天宣布，將34歲的老牌外野手坎普（Matt Kemp）釋出，結束雙方只維持五個月的主從關係。

紅人總裁威廉斯（Dick Williams）說道，「總教練貝爾（David Bell）很努力想要在場上創造空間，在給他時間發展後，我們沒看到坎普融入團隊，我們想要給他機會為其他球隊效力。」

坎普是紅人去年底從道奇獲得的交易包裹之其中一員，當時他和普伊格（Yasiel Puig）、法瑪（Kyle Farmer）和伍德（Alex Wood）一同轉隊。

自從4月22日後坎普就未再上場，因為他在客場和教士的比賽中撞斷肋骨，今年目前為止共出賽20場，留下兩成打擊率、一轟和五分打點。

紅人昨天從小聯盟升上頂級新秀杉賽爾（Nick Senzel），讓坎普走人更成既定事實，貝爾直言現在先發中外野手的角色屬於這位23歲菜鳥，「他是這球隊的每日陣容一員，他才剛接下這任務，不可能一切完美，但我們對他的內容有自信。」

坎普是三屆明星賽球員，也是2011年國聯MVP票選第二，得過兩座銀棒獎和兩座金手套獎，他在八年前和道奇簽下一億8000萬美元合約，今年已經是最後一年效期。

紅人道奇

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