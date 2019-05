MLB／林子偉初檢左膝扭傷 確定進10天傷兵名單

林子偉傷退。 擷圖自大聯盟官網 分享 facebook

台灣野手林子偉本季首度扛先發中外野卻傳來壞消息,他在今天因滑壘傷了左膝,紅襪教頭柯拉(Alex Cora)賽後證實,林子偉將進入10天傷兵名單,提前從3A叫上正在進行復健賽的努尼耶茲(Eduardo Nunez),補上林子偉留下的空缺。

紅襪今天在客場出戰白襪,林子偉擔任先發中外野手、第八棒,第二局擔任首位打者,選到保送上壘,卻在隨後盜壘遭到阻殺出局,還因此傷了左膝,比賽因此暫停一段時間,林子偉隨後在柯拉與防護員的陪同下退場休息。

柯拉賽後受訪表示,林子偉的初步檢查結果為左膝扭傷,他將先行返回波士頓接受進一步治療,確定先放入10天傷兵名單。

紅襪折損一名內外野都能守的工具人,明天將讓努尼耶歸隊,遞補林子偉的位置。努尼耶茲因背部拉傷在4月19日進入10天傷兵名單,月底才剛展開復健賽,打了4場比賽確定提前歸隊。

sending well wishes to tzu-wei lin. he had to be taken out of the game after a very nasty slide pic.twitter.com/M5KNdo2mBX