MLB／林子偉初檢左膝扭傷 確定進10天傷兵名單

2019-05-04 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



林子偉傷退。 擷圖自大聯盟官網 分享 facebook

台灣野手林子偉本季首度扛先發中外野卻傳來壞消息，他在今天因滑壘傷了左膝，紅襪教頭柯拉（Alex Cora）賽後證實，林子偉將進入10天傷兵名單，提前從3A叫上正在進行復健賽的努尼耶茲（Eduardo Nunez），補上林子偉留下的空缺。

紅襪今天在客場出戰白襪，林子偉擔任先發中外野手、第八棒，第二局擔任首位打者，選到保送上壘，卻在隨後盜壘遭到阻殺出局，還因此傷了左膝，比賽因此暫停一段時間，林子偉隨後在柯拉與防護員的陪同下退場休息。

柯拉賽後受訪表示，林子偉的初步檢查結果為左膝扭傷，他將先行返回波士頓接受進一步治療，確定先放入10天傷兵名單。

紅襪折損一名內外野都能守的工具人，明天將讓努尼耶歸隊，遞補林子偉的位置。努尼耶茲因背部拉傷在4月19日進入10天傷兵名單，月底才剛展開復健賽，打了4場比賽確定提前歸隊。