MLB／菊池雄星7局飆10K 隊友熄火無緣勝投

2019-05-04 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



菊池雄星今天送出10次三振。 美聯社 分享 facebook 日籍投手菊池雄星今天對印地安人先發七局僅失一分，被敲出三安，送出高達十次三振，不過隊友火力也遭封鎖，退場時雙方以1：1戰平，印地安人靠著納昆（Tyler Naquin）在九局下代打敲出再見安打，以2：1獲勝，水手吞下五連敗。

菊池雄星先發局數、三振數都創下旅美以來新高，他表示：「這場比賽收穫很多，球隊正在連敗，很想要幫忙贏球，可惜最後輸了，但只要能持續投出這樣的內容，獲勝機會很大。」

菊池雄星在第一局只用11球取得三人出局，唯一失分在四局下，連續被敲兩安後，桑塔納（Carlos Santana）的滾地球雖然形成雙殺，但也打回一分，菊池雄星是靠著速球、滑球取得三振，其中不少是揮空三振，是他覺得收穫最大的地方。

水手隊為了減少第一年來到大聯盟的菊池雄星負擔，4月27日僅讓他登板投一局，菊池雄星表示，如果可以的話，當然想要每一場都先發，不過上一場登板也幫助自己調整，把好感覺帶到今天的先發。

印地安人隊先發畢柏（Shane Bieber）也繳出7.2局失一分的好投，水手隊全場敲出八安，僅靠布魯斯（Jay Bruce）的陽春砲得到一分。