MLB／塞爾5連敗後終收首勝 林子偉左膝傷退

2019-05-04 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



紅襪今天以6：1擊敗白襪，先發投手塞爾（Chris Sale）繳出六局無失分、十次三振好投，本季吞下五連敗後終於進帳首勝；然而這場勝敗卻有些苦澀，台灣野手林子偉擔綱先發中外野手，卻在第一打席獲保送後嘗試盜壘受傷，他的左膝痠痛，將在接受進一步檢查後確認傷情。

紅襪今天在客場出戰白襪，中外野手布萊德利（Jackie Bradley Jr.）獲休兵一天，林子偉的多功能性再度派上用場，此役扛起先發中外野手、第八棒，這是他生涯第二場、本季第一場先發鎮守中外野。

紅襪第一局在兩人出局後敲開攻勢，連續兩支安打後，狄佛斯（Rafael Devers）掃出三分砲，為紅襪打下3：0領先。

林子偉在第二局擔任首位打者，選到保送上壘，卻在嘗試盜二壘時遭到阻殺出局，也在滑壘時傷了左腳，比賽因此暫停一段時間，紅襪在下個半局換下林子偉，結束短暫的先發任務。

加上此役在內，林子偉大聯盟生涯共七度站外野，全數都是中外野，此前唯一一次擔任先發中外野手為去年9月22日出戰印地安人，五打數敲出兩安打，包括他的生涯首轟，也是至今唯一一轟。

今天趁著布萊德利輪休，林子偉再度被排上中外野，原本期盼複製的火力爆發卻沒發生，第一個打席就出現傷情，他在總教練柯拉（Alex Cora）和防護員的陪同下退場，初步檢查為左膝痠痛，詳細傷情仍有待進一步檢查。

塞爾在開季前六場先發一勝難求，吞下五連敗，防禦率高達6.30，此役恢復神勇用104球投完六局，僅被敲出三安打、無失分，送出10K，終於進帳本季首勝。紅襪打線除了狄佛斯首局敲三分砲外，潛力新秀查維斯（Michael Chavis）也在第六局貢獻兩分砲，為比賽勝負定調。