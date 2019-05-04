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MLB／洋基傷兵抓交替 安都哈歸隊換派克斯頓受傷

2019-05-04 10:41聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

洋基派克斯頓受傷。 美聯社
洋基派克斯頓受傷。 美聯社
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賽前才公布內野手安都哈（Miguel Andujar）即將傷癒歸隊的好消息，洋基馬上又遇到新傷兵報到，先發投手派克斯頓（James Paxton）今天僅投三局退場，他因左膝痠痛，將於明天進行MRI核磁共振檢查確認傷情。

洋基傷兵連環爆，目前傷兵名單內已躺了13人，更新傷情成為總教練布恩（Aaron Boone）的賽前例行公事，今天同樣為媒體一連帶來幾項消息，最令球隊振奮的是右肩關節唇撕裂的安都哈，原本一度擔心可能本季報銷，但最終幸運躲過動刀，將於明天歸隊出戰雙城

相較之下，已經進入傷兵名單兩周的主砲賈吉（Aaron Judge）就沒有明確進展，布恩說，他的狀況持續好轉，但至今還未恢復任何訓練，歸隊日期仍不明朗。

傷兵名單即將減為12人，洋基今天出戰雙城卻在開賽不久又遇噩耗，派克斯頓投三局失一分（無責失）後提前退場，洋基球團宣布他的左膝痠痛，將於明天進行進一步檢查。派克斯頓的傷病史豐富，2014年起年年進入傷兵名班，但問題多出現於肩膀和手肘，過往膝蓋並無傷史。

派克斯頓投完三局，將2：1局面交給牛棚，洋基動用五名後援投手，霍德（Jonathan Holder）以中繼兩局無失分拿下勝投；打線亮點為演出雙響砲的捕手桑契斯（Gary Sanchez），在第五局和第七局各敲一發陽春砲。

洋基雙城牛棚

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