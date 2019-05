MLB／滑壘受傷 林子偉扛先發中外野卻提早傷退

林子偉傷退。 擷圖自大聯盟官網 分享 facebook

上一次扛先發中外野敲出生涯首轟,林子偉的名字今天再度以中外野手進入先發打序,這回卻沒有那麼好運,他在第二局時盜壘傷到左腳,隨即退場休息,紅襪隨後表示林子偉的左膝痠痛,將再接受進一步檢查。

紅襪今天在客場出戰白襪,深陷低潮的中外野手布萊德利(Jackie Bradley Jr.)獲休兵一天,台灣野手林子偉的多功能性再度派上用場,此役扛起先發中外野手、第八棒,這是他生涯第二場、本季第一場先發鎮守中外野。

紅襪第一局在兩人出局後敲開攻勢,連續兩支安打後,狄佛斯(Rafael Devers)掃出三分砲,為紅襪打下3:0領先。

林子偉在第二局擔任首位打者,選到保送上壘,卻在嘗試盜二壘時遭到阻殺出局,也在滑壘時傷了左腳,比賽因此暫停一段時間,紅襪在下個半局換下林子偉,結束短暫的先發任務。

加上此役在內,林子偉大聯盟生涯共七度站外野,全數都是中外野,此前唯一一次擔任先發中外野手為去年9月22日出戰印地安人,五打數敲出兩安打,包括他的生涯首轟,也是至今唯一一轟。

今天趁著布萊德利低潮輪休,林子偉再度被排上中外野,原本期盼複製的火力爆發卻沒發生,第一個打席就出現傷情,他在總教練柯拉(Alex Cora)和防護員的陪同下退場,初步檢查為左膝痠痛,詳細傷情仍有待進一步檢查。

sending well wishes to tzu-wei lin. he had to be taken out of the game after a very nasty slide pic.twitter.com/M5KNdo2mBX