MLB／滑壘受傷 林子偉扛先發中外野卻提早傷退

2019-05-04 09:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



林子偉傷退。 擷圖自大聯盟官網 分享 facebook

上一次扛先發中外野敲出生涯首轟，林子偉的名字今天再度以中外野手進入先發打序，這回卻沒有那麼好運，他在第二局時盜壘傷到左腳，隨即退場休息，紅襪隨後表示林子偉的左膝痠痛，將再接受進一步檢查。

紅襪今天在客場出戰白襪，深陷低潮的中外野手布萊德利（Jackie Bradley Jr.）獲休兵一天，台灣野手林子偉的多功能性再度派上用場，此役扛起先發中外野手、第八棒，這是他生涯第二場、本季第一場先發鎮守中外野。

紅襪第一局在兩人出局後敲開攻勢，連續兩支安打後，狄佛斯（Rafael Devers）掃出三分砲，為紅襪打下3：0領先。

林子偉在第二局擔任首位打者，選到保送上壘，卻在嘗試盜二壘時遭到阻殺出局，也在滑壘時傷了左腳，比賽因此暫停一段時間，紅襪在下個半局換下林子偉，結束短暫的先發任務。

加上此役在內，林子偉大聯盟生涯共七度站外野，全數都是中外野，此前唯一一次擔任先發中外野手為去年9月22日出戰印地安人，五打數敲出兩安打，包括他的生涯首轟，也是至今唯一一轟。

今天趁著布萊德利低潮輪休，林子偉再度被排上中外野，原本期盼複製的火力爆發卻沒發生，第一個打席就出現傷情，他在總教練柯拉（Alex Cora）和防護員的陪同下退場，初步檢查為左膝痠痛，詳細傷情仍有待進一步檢查。