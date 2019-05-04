MLB／不想丟選秀籤 美媒：洋基爭凱柯等6月

2019-05-04 08:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



凱柯。 美聯社 分享 facebook 塞揚強投凱柯（Dallas Keuchel）的待業狀態何時才告解除？大聯盟資深作家海曼（Jon Heyman）指出，洋基是對凱柯抱有興趣的球隊之一，但無意放棄手中的第38順位選秀權，將等到6月選秀落幕後才有可能出手爭取。

凱柯去年球季結束後與太空人的合約到期，拒絕球團提出的1790萬美元合格報價，投入自由市場，外傳他想爭取一紙五年一億美元起跳的合約，但一路待業至今，球季已開打一個多月，還沒有所屬球隊。

海曼在電台節目中指出，他認為洋基是對凱柯有興趣的球隊，但卡在不願放棄第38順位選秀權，因此至今還沒出手，「他們向來在選秀上做得不錯。」也隨著待業狀態越來越久，凱柯對於合約條件的標準也越降越低，「他在合約年限上看來具有彈性，如果價碼OK，他可能會接受一年合約，我認為他正在尋求一紙相當於合格報價的合約。」

大聯盟選秀將於6月初登場，這也意味洋基還有一個月的觀察期，評估先發輪值是否需要補強戰力，尤其王牌投手塞佛里諾（Luis Severino）的歸情仍舊不明，田中將大也一直都有穩定性的問題，持續將補強雷達對準凱柯並不令人意外。

紐約媒體陸續引用海曼的談話，NJ.com則排名最終可能得手凱柯的球隊，教士排名第一、勇士居次，第三才是洋基，理由是「這就是洋基，想要追上太空人可能正是他們爭取凱柯的動機。」