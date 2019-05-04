MLB／菊池雄星求教 印地安人包爾無私分享

2019-05-04 08:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



菊池雄星求救。 美聯社 分享 facebook 水手隊投手菊池雄星今天先發對上印地安人，與好友包爾（Trevor Bauer）再相會，對科學分析有興趣的菊池雄星，跟好奇日本球員如何適應大聯盟的包爾，兩人在上個系列賽成功搭上線。

印地安人在4月中旬作客水手，菊池雄星主動傳話，希望能夠跟包爾請教問題，菊池表示：「從我還在日本的時候，就想認識他了，聽說他很懂棒球的科學分析。」而自從親眼看到包爾在場上的表現，以及在場下了解他對棒球的熱愛，菊池說：「我更尊敬他了。」

包爾同樣也很想認識菊池，「我是日籍球員的粉絲，要適應大聯盟一定很難，無論是文化或生活上，看他如何適應這些，還要帶著大家的期待在大聯盟打球，讓我很好奇，我很有興趣知道他們要如何克服。」

結果兩人一聊開就停不了，手上拿著的球剛好示範各種握法，還交流了揮臂動作跟放球點，包爾也透露他在投變化球的指尖如何施力，剛好是菊池想要加強的球種。

菊池表示：「很高興他願意花時間跟我聊天，雖然我們年紀相同，但我很尊敬他。」包爾也說：「我很享受跟想讓自己變好的人聊天，看到球員想要進步，去找尋技術跟資料強化身體，我都會很有熱情，所以有機會跟有同樣想法的人聊天，菊池就是這樣的人。」

包爾並不介意分享自己的成功秘訣給其他隊投手，「我跟同隊的交流比較多，只是因為我們常常相處，隨時可以分享，跟其他球隊確實比較沒機會，我想大家來到這個層級，都想跟最好的選手比賽，如果能讓這個比賽更好，跟同隊或其他球隊分享其實沒差。」

除了技術上的收穫，菊池最震驚的是包爾無時無刻都在想著棒球，「我認為我已經對棒球研究很深，但當我遇到他，他還考慮到營養、睡眠、恢復等等，太驚人了，讓我也想跟進學習相關知識。」

菊池打聽到包爾休季期間的練習場所，也有水手球員在同一場地，菊池打算去看包爾如何訓練，而包爾今年休季會跟大聯盟一起造訪日本，兩人都期待能在日本碰頭。