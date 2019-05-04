MLB／小葛雷諾何時爆發？普荷斯：等首轟出爐

2019-05-04 08:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



頂著「百大新秀之首」的招牌上大聯盟，藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的生涯前五場表現卻不如預期，作為大前輩的天使普荷斯（Albert Pujols）對這位年輕球員並不擔心，認為等到首轟出爐，小葛雷諾的真正實力就將釋放。

小葛雷諾至今的五場出賽，18打數敲出3安打，打擊率僅1成67，全壘打尚未出爐，相對聚焦在他身上的光環，成績並不出色。

談到小葛雷諾目前所遭遇的考驗，普荷斯說：「他不能受到這些媒體關注的影響，失去了自己的專注。」但他認為小葛雷諾終究會找到出路，「如果他能維持健康，他絕對會有一段精彩的生涯，他非常強壯，也擁有各種天賦，我確信他最終會專注在能幫助球隊贏球的事情上。」

「我認為，他會比他的父親更出色。」普荷斯表示，自己曾告訴小葛雷諾，大聯盟才是屬於他的舞台，「一旦他敲出首轟，他會感覺到『我真的屬於這裡』，等著看吧，他一定很快會敲出更多全壘打。」

有趣的是，看著這位年僅20歲的天生好手，普荷斯最大的感嘆是自己真的老了，他笑說：「我曾跟他爸一起打球，也常在明星賽看到他兒子到處亂跑，我搞不懂究竟是我老了，還是他太快長大了。」

「還記得嗎？我也曾是年輕球員，當時有許多前輩都很熱情接納我，成為我的好友。」普荷斯表示，隨時願意為小葛雷諾伸出援手，「從我進入大聯盟第一天以來，他的父親對我的照顧，現在我也以同樣的方式照顧他的兒子，同樣來自多明尼加，我想傳承這樣的火炬，或許10年後小葛雷諾也會做著一樣的事。」