MLB／馬林魚戰績和票房一樣慘 基特坦言不開心

2019-05-04 06:58 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



馬林魚隊CEO 基特（Derek Jeter）。 美聯社 分享 facebook

今年是前洋基隊長基特（Derek Jeter）入主馬林魚的第二個賽季，但開季以來無論是在戰績還是票房上依舊不見起色，讓這位CEO在今年首度公開接受媒體訪問時坦言不開心，直喊，「我認為每個人都知道我們比現況還佳。」

開季已經一個月，基特才首度出面受訪，談到目前九勝21敗、全聯盟最慘澹的成績，以及吊車尾的每場平均觀眾人數不到萬人，他不由得說，「我不開心、棒球事務部門總裁希爾（Michael Hill）不開心、總教練馬丁利（Don Mattingly）不開心，球員們也不開心，我認為大家都知道我們應該打得更好，這棟球場裡不會有人對戰績開心的；我們也想要看到更多人進場，我們很努力在增加球迷層的信任。」

基特幾天前剛炒掉馬林魚商業總監鮑爾斯（Chip Bowers），讓這位只上任14個月的前NBA勇士行銷人員打包走人，他表示對此決策全權負責，不過也澄清鮑爾斯並非對票房負責，而是轉播權和球場冠名權的處理不符合期待。

先前國民前來造訪時曾抱怨馬林魚球場在下午開打的比賽視線不佳，因為開合式屋頂的陰影會干擾，基特則回應馬林魚球員就沒這問題，「全國上下每個球場都會在每天的某個時刻產生陰影，難道每場比賽都跟季後賽一樣四點開打嗎？我也打過球，我知道什麼叫陰影。」