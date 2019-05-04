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MLB／最快才142公里 小熊漢崔克斯81球完封紅雀

2019-05-04 06:19聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

小熊投手漢崔克斯（Kyle Hendricks）3日先發出戰紅雀，只用81球就完...
小熊投手漢崔克斯（Kyle Hendricks）3日先發出戰紅雀，只用81球就完封九局奪勝。 美聯社
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小熊先發投手漢崔克斯（Kyle Hendricks）今天在和紅雀的世仇大戰中大放異彩，只用81球就完封九局，不但是2012年以來最少球數的九局完封，也是是小熊隊史睽違將近十年再度有人用百球以下投出完封，終場以4：0贏球後，漢崔克斯也收下本季第二勝。

漢崔克斯只被敲出四支安打，無失分外還沒投出任何保送，進帳三次三振，所用的81球在所有投手完封九局的比賽中，精簡程度並列大聯盟史上第四，用球數最少的正是小熊前輩李伯（Jon Lieber），他在2001年只用78球就完封掉紅人，不過完封的紀錄只能追溯到1988年，是否有其它「上古神獸」不得而知。

這是漢崔克斯生涯第三場完封，不過卻是第一次將球數控制在雙位數內，小熊前一位能用100球以下投出完封的，是2009年9月的「大Z」贊布拉諾（Carlos Zambrano），而大聯盟前一位能用90球以下完封九局的則是白襪時期的薩馬甲（Jeff Samardzija），他在2015年9月達成；漢崔克斯成為史上第四位用81球投完九局無失分的，上一位是2012年紅襪的庫克（Aaron Cook），當時他是二度達成此成就。

另外值得一提的是，漢崔克斯整場比賽最快球速僅88.3哩（約142公里），不過好球率達百分之78，不靠催球速就能有效率地讓打者一一出局。

小熊三局下靠著瑞佐（Anthony Rizzo）的三分砲從此一路領先，也讓先發5.2局的紅雀投手弗萊賀提（Jack Flaherty）黯然吞敗。

小熊隊大聯盟球速

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