親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
中職30年
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

讓孩子冒險…不是恐龍家長 是培養韌性

韓國瑜留不住！綠轟「家臣」 土開總經理程建騰請辭

運動筆記鳴槍後永遠不知道會發什麼事－「尤其是用生命換的事」【海外賽事】拋開趨近於0的中籤率 與倫敦馬拉松最近的距離
健行筆記【大甲媽遶境紀錄】D6北斗奠安宮－D7彰化天后宮桃園。大溪十一指古道包場賞桐花
NBA賽事懶人包 (5月2日)今日五大好球 (5月2日)

MLB／史特拉斯堡1500K達陣 史上最快

2019-05-03 10:04聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

史特拉斯堡1500K達陣。 美聯社
史特拉斯堡1500K達陣。 美聯社
分享
國民隊強投史特拉斯堡（Stephen Strasburg）今天對紅雀隊送出生涯第1500次三振，總共只花了1272.1局，創下大聯盟史上最速紀錄，場次則是史上第二快，國民也以2：1擊敗紅雀，史特拉斯堡拿下本季第三勝。

史特拉斯堡今天先發6.2局，被敲六安，僅失一分，送出九次三振，其中五局上對紅雀先發投手哈德森（Dakota Hudson）送出的三振，就是生涯第1500次三振。

大聯盟前1500次三振紀錄保持人是塞爾（Chris Sale）的1290局，若以場數來看，「巨怪」強森（Randy Johnson）206場達標是史上最快，史特拉斯堡則以213場排名第二，第三名是克萊門斯（Roger Clemens）的216場。

史特拉斯堡雖然局數成為史上第一，不過傷勢問題讓他在升上大聯盟第十年才達標，今年同樣邁向生涯第十年的塞爾已累積1821次三振。

生涯初登板就送出14K，史特拉斯在2010年技驚四座的表現搏得「天才小史」名號，不過該年也在先發12場後，在8月底因韌帶重建手術提前關機，隔年更僅出賽五場，生涯前九年平均每季出賽22.8場、137局。

大聯盟紅雀國民

相關新聞

一代強打瓦托終於退化 這次不只是單純低潮

2019-05-03 07:00

MLB／完封勝加陽春砲 大都會雷神36年來第一人

2019-05-03 06:59

不老戰士一壘側站崗 麥凱一站就是34年

2019-05-03 07:00

MLB／73場35安超越胡金龍 林子偉台灣安打王

2019-05-03 00:04

MLB／今日戰績表 大都會辛德賈德完封紅人

2019-05-03 10:00

MLB／戰績不佳 紅襪隊沒人玩要塞英雄

2019-05-03 08:50

MLB／場外也有潛規則 兩警察向沙胖要簽名惹麻煩

2019-05-03 08:00

MLB／國民不振塞揚落難 薛則早早吞本季第4敗

2019-05-02 16:01

MLB／今日戰績表 國民輸球塞揚強投薛則吞下第四敗

2019-05-02 13:43

MLB／挨164公里強襲球 印地安人王牌右臂骨折

2019-05-02 11:35

MLB／大谷歸隊腳步近了 最快下周三戰老虎

2019-05-02 11:20

MLB／「求你看一下重播嘛！」洋基教頭遭驅逐

2019-05-02 10:35

MLB／林子偉35安占台灣第一 日、韓榜首都破千

2019-05-02 09:25

MLB／5年前喪子 道奇希爾親筆揭開傷痕

2019-05-02 08:00

MLB／無懼被敲二壘安打 黃暐傑中繼1局無失分

2019-05-02 08:00

MLB／生涯累積35安打 林子偉登台灣安打王

2019-05-02 07:59

MLB／林子偉雙安本季打點開張 登大聯盟台灣安打王

2019-05-02 06:29

MLB／沙胖紀錄夜 葛蘭基率先5勝成大贏家

2019-05-01 18:01

MLB／今日戰績表 柯爾飆11K太空人完封雙城

2019-05-01 16:26

MLB／YouTube與大聯盟合作 獨家直播13場

2019-05-01 15:42

MLB／沙胖3千K之夜吞敗 金鶯戴維斯第二大苦主

2019-05-01 13:14

MLB／小葛雷諾空降第四棒 藍鳥是在揠苗助長

2019-05-01 07:00

滾球型投打都不吃香 凱柯、林子偉全受害

2019-04-30 07:00

重建中遊騎兵怪咖多 賈羅極端打法無人可比

2019-04-26 07:00

達比修該如何恢復王牌身手？調整球種就有機會

2019-04-26 07:00

農場養出頂級新秀配馬恰多 教士不再陪公子打球

2019-04-25 07:00

開季亂了步調 陳偉殷遇生涯最大危機

2019-04-24 07:00

他們與出局的距離 葉力奇、貝林格弱點解析

2019-04-24 07:00

「基瘟」發作整隊掛一半 洋基開始物色補強人選

2019-04-22 07:00

大聯盟開季全壘打爆量 可望打破2017年紀錄

2019-04-19 07:00

米克拉斯效應 過水日韓投手倍受關注

2019-04-17 07:00

年老高薪低表現 陳偉殷、戴維斯成典型惡例

2019-04-15 07:00

阿隆索強勢問鼎新人王 將成大都會新看板球星

2019-04-11 07:00

完全打擊+連三場開轟 雙城慧眼識英雄

2019-04-10 07:00

紅襪陷入重大危機 升上林子偉後還須更多改變

2019-04-08 07:00

球團鑽制度破綻 大聯盟頂級新秀飽受不合理待遇

2019-04-05 08:52

基襪開季踢大鐵板 光芒可望殺出成美東黑馬

2019-04-05 07:00

遽變中的美國職棒 老將生存越來越困難

2019-04-03 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00
看更多

熱門文章

日職／遭陽岱鋼轟三分砲 中日洋投氣得丟手套

2019-05-02 16:25

NBA／團隊六人得分上雙 拓荒者碎金扳平戰局

2019-05-02 11:53

NBA／金塊空檔頻頻失手 約柯奇：奇怪的比賽

2019-05-02 18:00

NBA／克雷格兩度受重創 拓荒者康特高喊無辜

2019-05-02 16:54

NBA／背部痙攣 林書豪缺席第三戰

2019-05-03 08:49

日職／陽岱鋼擊中看板 100萬日圓獎金送老婆

2019-05-02 17:35

NBA／期待下季出賽 帕森斯：若保持健康我還能打

2019-05-02 11:38

日職／陽岱鋼關鍵三分砲 本季第二轟

2019-05-02 15:15

中職30／陳金茂憶當年 難忘徐總與葉君璋起衝突

2019-05-02 14:40

一代強打瓦托終於退化 這次不只是單純低潮

2019-05-03 07:00

NBA／克雷格浴血奮戰 金塊主帥：要與他當戰友

2019-05-02 13:32

NBA／限制約柯奇破壞力 里拉德：不讓他輕鬆取分

2019-05-02 19:30

NBA／約柯奇熱愛乒乓球 最喜歡球星是鄧肯

2019-05-02 11:40

NBA／歡慶二女兒13歲生日 布萊恩IG發文秀父愛

2019-05-02 18:30

NBA／太陽尋覓主帥 傳威廉斯可能接任總教練

2019-05-02 19:00

MLB／挨164公里強襲球 印地安人王牌右臂骨折

2019-05-02 11:35

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-02 12:10

NBA／羅薩斯將任灰狼營運總裁 老東家火箭給祝福

2019-05-02 09:56

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-05-02 12:11

日職／陽岱鋼致勝轟 直擊巨蛋看板

2019-05-03 00:06

MLB／國民不振塞揚落難 薛則早早吞本季第4敗

2019-05-02 16:01

MLB／完封勝加陽春砲 大都會雷神36年來第一人

2019-05-03 06:59

NBA／羅素惹「麻」煩 籃網：正在搜集更多訊息

2019-05-03 08:29

NBA／拓荒者與金塊爆衝突 里拉德要隊友冷靜

2019-05-02 17:51

MLB／場外也有潛規則 兩警察向沙胖要簽名惹麻煩

2019-05-03 08:00

NBA／綠衫軍總管心臟病發 史蒂文斯：聽到時嚇壞了

2019-05-03 09:13

中職／洋投不振、守備漏洞 獅6連敗

2019-05-02 23:57

MLB／戰績不佳 紅襪隊沒人玩要塞英雄

2019-05-03 08:50

紐西蘭羽賽／60分鐘三局大戰 王子維止步16強

2019-05-02 11:20

不老戰士一壘側站崗 麥凱一站就是34年

2019-05-03 07:00

中職／獅隊28戰40次失誤 吞下本季最長6連敗

2019-05-02 22:22

NBA／手指傷勢持續好轉 柯瑞全程參與訓練

2019-05-03 10:30

MLB／今日戰績表 國民輸球塞揚強投薛則吞下第四敗

2019-05-02 13:43

MLB／大谷歸隊腳步近了 最快下周三戰老虎

2019-05-02 11:20

NBA／馬龍開怪手助風災善後 民眾讚「郵差」使命必達

2019-05-03 10:30

NBA／歐拉迪波傷勢有進展 參與訓練時間仍未定

2019-05-02 18:20

NBA／眼傷無礙 哈登掛保證不缺席G3

2019-05-03 07:59

武術／大師蘇昱彰辭世 拳兒作家分享圖片表追悼

2019-05-02 23:09

NBA／先發五人得分上雙 76人退暴龍收二連勝

2019-05-03 10:48

MLB／73場35安超越胡金龍 林子偉台灣安打王

2019-05-03 00:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top