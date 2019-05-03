MLB／史特拉斯堡1500K達陣 史上最快

2019-05-03 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



史特拉斯堡1500K達陣。 美聯社 分享 facebook 國民隊強投史特拉斯堡（Stephen Strasburg）今天對紅雀隊送出生涯第1500次三振，總共只花了1272.1局，創下大聯盟史上最速紀錄，場次則是史上第二快，國民也以2：1擊敗紅雀，史特拉斯堡拿下本季第三勝。

史特拉斯堡今天先發6.2局，被敲六安，僅失一分，送出九次三振，其中五局上對紅雀先發投手哈德森（Dakota Hudson）送出的三振，就是生涯第1500次三振。

大聯盟前1500次三振紀錄保持人是塞爾（Chris Sale）的1290局，若以場數來看，「巨怪」強森（Randy Johnson）206場達標是史上最快，史特拉斯堡則以213場排名第二，第三名是克萊門斯（Roger Clemens）的216場。

史特拉斯堡雖然局數成為史上第一，不過傷勢問題讓他在升上大聯盟第十年才達標，今年同樣邁向生涯第十年的塞爾已累積1821次三振。

生涯初登板就送出14K，史特拉斯在2010年技驚四座的表現搏得「天才小史」名號，不過該年也在先發12場後，在8月底因韌帶重建手術提前關機，隔年更僅出賽五場，生涯前九年平均每季出賽22.8場、137局。